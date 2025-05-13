她享用11歲兒子自製手工蛋糕 吃完得知「2000多大卡」超崩潰

有位日本媽媽分享，11歲的大兒子日前親自下廚，製作一塊造型十分精美的手工蛋糕，未料她等享用完這塊蛋糕後，兒子才告知她蛋糕總卡路里超過2000多大卡。（圖擷取自@730730730 社群平台「X」）

2025/05/13 21:00

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年來有不少家長願意主動放手，讓孩子在讀書之餘，能去培養自己熱衷的興趣。有位日本媽媽分享，11歲的大兒子日前親自下廚，製作一塊造型十分精美的手工蛋糕，未料她等享用完這塊蛋糕後，兒子才告知她蛋糕總卡路里超過2000多大卡，殘酷消息令她瞬間崩潰，母子2人的趣味互動，也吸引逾500多萬網友朝聖。

社群平台「X」（前Twitter）名為「730」的日本女網友，平時常會分享自己與3名子女的日常點滴。就在本月10日，她曬出一塊造型精緻、看起來非常甜蜜可口的水果蛋糕捲照片，並透露這塊蛋糕是由正就讀小學6年級的長子親自烘焙，然而兒子等她把蛋糕吃完後，才告訴她蛋糕大約有2544大卡，讓她忍不住哀嚎，「拜託不要啊。」

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圖文曝光後，原PO兒子的烘焙技巧驚豔一票網友，眾人紛紛讚嘆，「裝飾部分好漂亮喔」、「快要能媲美專業糕點師了」、「完成品已經可以在商店裡販售」、「以1個小學生來說，真的很厲害」、「這真的是小學生做的嗎？太驚人了」、「看起來太好吃了，我想點一份來吃」、「製作蛋糕需要很多巧思與技術，妳家兒子很有天分呢！」。

也有網友笑說，「熱量計算的好精準」、「從小就直男點數點滿了」、「如何一句話毀掉一份甜食」、「恭喜妳被兒子推入熱量地獄」、「還特別等吃完才說，蝦仁豬心啊」、「高達2544卡路里的愛，既美麗又沉重」、「說明此子城府極深，此子斷不可留（拔刀聲）」、「吃完一整塊，得認真運動一陣子才能消耗掉熱量呢！」。

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