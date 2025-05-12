日網瘋傳車尾燈中間「1廣告圖」 一票人自首︰秒想歪！

近來日本社群瘋傳一張放置在車尾燈之間的廣告圖，雖然近距離看是一雙捧著小樹苗的手，但有許多老司機直接自首，在第一時間看成2個人「脫褲子露屁股」。（圖擷取自@souhakurumi 社群平台「X」）

2025/05/12 21:13

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少人都體驗過，在精神不濟或眼睛太過疲勞的情況下，容易出現「把某種東西看錯」等情狀發生。近來日本社群瘋傳一張放置在車尾燈之間的廣告圖，雖然近距離看是一雙捧著小樹苗的手，但有許多老司機直接自首，在第一時間看成2個人「脫褲子露屁股」，過於誠實的爆笑回答也笑翻上萬網友。

社群平台「X」（前Twitter）名為「そうは」的日本網友，昨（11）日分享一張在外國社群被瘋傳已久的照片，只見鏡頭拍到一輛銀色的貨車，其車尾燈之間張貼著一張有著「園藝服務」（GARDENING SERVICES）字樣的廣告，配圖則是一雙手捧著綠色小樹苗。該名網友在貼文中坦言，「原來不是屁股嗎？或許是我太累了。」

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照片曝光後，吸引逾7萬人按讚，網友紛紛笑說，「手機用太久，眼睛只看到2個人互相攻擊對方的屁股」、「如果不說別的，它看起來真的就是屁股」、「確定不是2個人一起拿著小草去拉屎嗎？」、「還以為那些小草是用來被遮住正在大號的屁屁」、「2個穿藍襯衫的人，一起用屁股拉屎而已，而且氣味非常難聞，小草都開始生長了」。

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