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    他在石垣島公園目睹「超派野鳥」 萬人一看笑瘋︰有聲音！

    網友在日本沖繩縣石垣島的公園內，目睹一隻神情超兇的佇立在園方告知「能在此觀測鳥類」的石板上。（圖擷取自@QX9wDVnE0AbOIjG 社群平台「X」）

    網友在日本沖繩縣石垣島的公園內，目睹一隻神情超兇的佇立在園方告知「能在此觀測鳥類」的石板上。（圖擷取自@QX9wDVnE0AbOIjG 社群平台「X」）

    2025/05/08 22:57

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本網友在沖繩縣石垣島的一座公園，目睹一隻神情超兇的野鳥類佇立在園方告知「能在此觀測鳥類」的石板上，逗趣畫面曝光，笑翻上萬網友。

    紹群平台「X」（前Twitter）名為「焼酎は黒糖石垣島」的日本網友分享，上月30日牠到石垣島的班納公園（Banna Park，バンナ公園），在現場一塊寫著可觀賞候鳥的觀測所石碑上，看到一隻瀕臨滅絕的「鳳頭蛇雕」，牠發現原PO盯著牠看，還露出凶悍表情，企圖趕走他，原PO驚呼，「ㄟ，真的有（鳥）耶。」

    PO文吸引大批喜愛鳥類的網友關注與討論，「讓你看個夠」、「鳥兒也會觀察人類」、「好像聽見在牠喊︰跨3小？」、「結果你才是被觀看的那方」、「感覺牠在怒喊『你在大聲什麼』」、「至少確定是能賞到鳥的地方了」、「一副『你沒看過鳥嗎？』的表情」、「我喜歡第3張照片，因為牠給人一種『你別看我』的感覺」。

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