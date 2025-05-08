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    男版Pan Piano！台灣鋼琴家「秀大肌肌」演奏 影片在日本爆紅

    不少日本網友瘋傳，IG熱衷Cos的男性台灣鋼琴家彈琴時會秀出令人稱羨的狀碩肌肉，彷彿「男版Pan Piano」。（圖擷取自@yaoyaoyao2018 IG，本報合成）

    不少日本網友瘋傳，IG熱衷Cos的男性台灣鋼琴家彈琴時會秀出令人稱羨的狀碩肌肉，彷彿「男版Pan Piano」。（圖擷取自@yaoyaoyao2018 IG，本報合成）

    2025/05/08 23:42

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣人氣鋼琴女神「Pan Piano」（小P）以穿著「性感服飾」或「Cosplay動漫角色」彈奏鋼琴聞名，在YouTube擁有逾350多萬訂閱，更在日本社群擁有極高知名度。不少日本網友近來瘋傳IG熱衷Cos的男性台灣鋼琴家，他彈琴時會秀出令人稱羨的狀碩肌肉，彷彿男版Pan Piano！

    社群平台「X」（前Twitter）名為「くるぶしパーティ」的日本網友3日發文說，瀏覽IG，發現一個可以說是「男版Pan Piano」台灣的帳號。從截圖顯示，帳號由全身充滿肌肉的猛男經營，他2023年起分享自己一邊Cos一邊彈琴的影片，而且Cos的模樣都會秀出各個部位的肌肉，讓人看了臉紅心跳。

    該文一出，不僅意外釣出「Pan Piano」本尊帳號留言朝聖，更吸引高達1400多萬人觀看。許多日本與各國網友紛紛讚嘆，「OMG！！」、「令人敬畏的肌肉」、「台灣真是奇妙的地方」、「這是一種全新的演奏流派嗎？」、「他擁有無法讓人抗拒的大胸肌和大腿肌！」、「無論男女，想不到現在要放自己彈鋼琴的影片，都先練身材」。

    另外，這個在日本掀起轟動的台灣鋼琴帳號「yaoyaoyao2018」，過去發布彈奏鋼琴、吉他等樂器時，就會大方展示自己保養極佳的影片。直到2023年，男子嘗試以Cos動漫角色的模樣彈琴，影片觀看數比以往翻了至少10倍以上，其中最多人觀看的影片，是他Cos《崖上的波妞》男主角「宗介」，獲得高達577萬人次瀏覽。

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