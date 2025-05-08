「外星人」目瞪口呆與人對視畫面曝 魚販誤捕暖放生

棘茄魚張大雙眼，嘴巴微張，「目瞪口呆」盯著看牠的人。（民眾提供）

2025/05/08 17:27

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市鍾姓魚眅昨天誤捕到外型奇特的魚，他不喜濫殺生命，先將這隻「棘茄魚」養下，但每當端詳牠時，牠就會瞪大雙眼、近距張口「四目對視」，魚販拍下照片發在臉書社團「富岡鮮魚網」，有網友覺得牠「長得像青蛙」，也有人覺得呆萌可愛「正面看，包括牠的胸鰭真像外星人」。

鍾姓魚販讓「外星人」在自家水族箱中住一夜，今早就將牠放回大海。朋友查看時也和棘茄魚對上眼，覺得「牠像是張嘴在對你微笑，笑得心裡發寒」、「快送牠回家吧！」但也有朋友覺得牠「醜歸醜，但呆萌的樣子挺可愛的」。

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有網友說，棘茄魚「長得像青蛙」。專家指出，「對，感覺就是Frogfish躄魚到魚類的過渡生物」，躄魚就因為外表像青蛙得到英文俗稱，在台灣較深水域也可見到。

而棘茄魚體型較大、頭似圓盤，農業部資料顯示，棘茄魚呈扁平圓盤狀，乍看彷彿潛伏在海底的飛碟，因此有人以「飛碟」稱之，在紐西蘭則被暱稱為「迷你披薩」。又因為牠們的腹部朝上時的表皮色澤光滑細緻，如同嬰兒般皮膚，加上腹鰭在擺動時猶如嬰兒吵鬧會踢腳一般，在澎湖稱為「死囝仔魚」。

棘茄魚俗稱不少，這隻和所有觀察牠的人類四目相對，和缸內其他魚類完全不一樣，民眾說，像是瞪著自己，想張嘴喊「快放我出去」。鍾姓魚販則是趁工作暫告一段落，將牠放回大海。

魚販今早感覺棘茄魚活動力下降，趕緊放生。（鍾姓魚販提供）

「棘茄魚」呆萌張口。（民眾提供）

「棘茄魚」呈扁平圓盤狀，乍看彷彿潛伏在海底的飛碟，有人稱牠「飛碟」，澎湖叫牠「死囝仔魚」。（記者劉人瑋攝）

「棘茄魚」呆萌盯著看牠的人。（民眾提供）

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