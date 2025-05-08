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    土耳其警焚毀20噸大麻！ 煙漫小鎮2.5萬人「連嗨多日」

    土耳其警方露天銷毀20噸大麻。（圖擷取自 X ）

    土耳其警方露天銷毀20噸大麻。（圖擷取自 X ）

    2025/05/08 15:58

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其警方近日發生一起離譜事件，警方為了銷毀2023、2024年查扣的大麻，竟在小鎮旁的空地焚燒20公噸的大麻，濃煙蔓延整個城鎮多日，讓2.5萬名居民發生頭暈、噁心的狀況，連青少年也出現幻覺。

    綜合外媒報導，利傑區憲兵指揮部於當地時間4月18日執行銷毀市值100億土耳其里拉（約新台幣78億元）的大麻，焚燒地點位於迪亞巴克爾省（Diyarbakır）的小鎮萊傑（Lice）。

    沒想到在焚燒的過程中濃煙不斷飄往小鎮，濃煙多日壟罩城鎮，居民們閉門不出，並將家中門窗緊閉，許多居民反映因煙霧產生身體不適的狀況，甚至許多孩童還因此送醫診療。

    綠星協會（Yeşil Yıldız Association）主席耶哈（Yahya Öğer）怒批，毒品應該送往有過濾系統的工廠燒毀，而非在開放地區焚燒，「就像二手菸對健康有害，大麻煙霧也可能造成嚴重的中毒反應，導致頭暈、想吐、甚至出現幻覺。」

    目前雖然沒有民眾正式申訴，但有媒體不斷接獲當地居民身體不適的通報，而目前並未有官方單位出面道歉，也沒有提供任何補償措施。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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