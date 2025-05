土耳其警焚毀20噸大麻！ 煙漫小鎮2.5萬人「連嗨多日」

2025/05/08 15:58

〔即時新聞/綜合報導〕土耳其警方近日發生一起離譜事件,警方為了銷毀2023、2024年查扣的大麻,竟在小鎮旁的空地焚燒20公噸的大麻,濃煙蔓延整個城鎮多日,讓2.5萬名居民發生頭暈、噁心的狀況,連青少年也出現幻覺。

綜合外媒報導,利傑區憲兵指揮部於當地時間4月18日執行銷毀市值100億土耳其里拉(約新台幣78億元)的大麻,焚燒地點位於迪亞巴克爾省(Diyarbakır)的小鎮萊傑(Lice)。

沒想到在焚燒的過程中濃煙不斷飄往小鎮,濃煙多日壟罩城鎮,居民們閉門不出,並將家中門窗緊閉,許多居民反映因煙霧產生身體不適的狀況,甚至許多孩童還因此送醫診療。

綠星協會(Yeşil Yıldız Association)主席耶哈(Yahya Öğer)怒批,毒品應該送往有過濾系統的工廠燒毀,而非在開放地區焚燒,「就像二手菸對健康有害,大麻煙霧也可能造成嚴重的中毒反應,導致頭暈、想吐、甚至出現幻覺。」

目前雖然沒有民眾正式申訴,但有媒體不斷接獲當地居民身體不適的通報,而目前並未有官方單位出面道歉,也沒有提供任何補償措施。

