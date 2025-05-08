土耳其警焚毀20噸大麻！ 煙漫小鎮2.5萬人「連嗨多日」
土耳其警方露天銷毀20噸大麻。（圖擷取自 X ）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕土耳其警方近日發生一起離譜事件，警方為了銷毀2023、2024年查扣的大麻，竟在小鎮旁的空地焚燒20公噸的大麻，濃煙蔓延整個城鎮多日，讓2.5萬名居民發生頭暈、噁心的狀況，連青少年也出現幻覺。
綜合外媒報導，利傑區憲兵指揮部於當地時間4月18日執行銷毀市值100億土耳其里拉（約新台幣78億元）的大麻，焚燒地點位於迪亞巴克爾省（Diyarbakır）的小鎮萊傑（Lice）。
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沒想到在焚燒的過程中濃煙不斷飄往小鎮，濃煙多日壟罩城鎮，居民們閉門不出，並將家中門窗緊閉，許多居民反映因煙霧產生身體不適的狀況，甚至許多孩童還因此送醫診療。
綠星協會（Yeşil Yıldız Association）主席耶哈（Yahya Öğer）怒批，毒品應該送往有過濾系統的工廠燒毀，而非在開放地區焚燒，「就像二手菸對健康有害，大麻煙霧也可能造成嚴重的中毒反應，導致頭暈、想吐、甚至出現幻覺。」
目前雖然沒有民眾正式申訴，但有媒體不斷接獲當地居民身體不適的通報，而目前並未有官方單位出面道歉，也沒有提供任何補償措施。
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????????????— NoHoldsBarred （@AussieSteve64） May 4, 2025
Turkey, an entire city was "high" after burning 20 tons of cannabis, Turkiye Today reports.
Around 25,000 people living in the Turkish city of Lice in the Diyarbakir province got "high" as a result of a planned burning of over 20 tons of confiscated cannabis. pic.twitter.com/K9WWi8yS28