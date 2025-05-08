美小鎮天空驚現巨大「黑色魔戒」 居民嚇傻：活50年沒看過

美國堪薩斯州一座小鎮上空驚現巨大黑色圓環，奇特景象令人費解，引發當地居民熱議。（圖：Facebook / Frankie Camren ）

2025/05/08 08:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國堪薩斯州一座寧靜小鎮邦納泉（Bonner Springs）的上空，日前上演了一幕既驚人又詭異的奇景：一個巨大的黑色圓環赫然盤旋，彷彿來自異度空間的神秘符號，令目擊者瞠目結舌，影片更在網路上迅速瘋傳，引發熱議。

《紐約郵報》報導，事件發生在週5日下午，當地居民卡姆倫（Frankie Camren）正騎著他的哈雷機車，行經附近一條郡道時，被這不明的空中異象嚇得緊急停車。「我直接把車停到路邊，」卡姆倫表示：「我都快50歲了，從來沒見過這種東西！」

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卡姆倫用手機錄下了這奇特的景象。影片中可見，黑色圓環的中心異常黝黑，周圍似乎有煙霧繚繞。他忍不住在影片中驚呼：「誰能告訴我這他X的是什麼鬼東西？而且我沒用任何濾鏡……看起來中間還有黑色碎屑掉下來。」起初，卡姆倫對這個現象百思不得其解，他曾懷疑是否為迫擊砲造成，但因騎車時並未聽見任何巨響而排除了這個可能。影片中，一名同樣困惑的女路人則表示，她從遠處看到時，還以為是一大群飛鳥。

這段影片隨後被送往福斯預報中心（FOX Forecast Center）進行分析。氣象學家們提出了可能的解釋：這個罕見的黑色煙圈，最有可能來自某種類型的爆炸。他們將其比作蕈狀雲的形成原理 ：快速上升的氣流因速度較周圍空氣更快，從而將煙霧困在一個環狀結構中。

有趣的是，卡姆倫向福斯氣象透露，附近城鎮通加諾克西（Tonganoxie）也有民眾在前一天目擊到類似但規模較小的黑色圓環。

在卡姆倫將影片上傳至個人臉書頁面後，立刻引發病毒式傳播。「我的手機簡直快被打爆了！」他如此形容這突如其來的關注，當地新聞台的報導更進一步擴大了影片的影響力。

事實上，類似的現象並非首次出現。今年3月29日，華盛頓州西雅圖的居民也曾目睹幾乎一模一樣的黑色圓環。福斯13台西雅圖（FOX 13 Seattle）當時聯繫了美國國家氣象局（National Weather Service），後者確認該現象與任何天氣因素無關。

一位福斯氣象的氣象學家當時正在觀看西雅圖水手隊的棒球賽，親眼目睹了這個黑色圓環從對街魯門球場（Lumen Field）一場越野摩托車賽事中產生。這也為這類神秘「空中魔戒」的成因，提供了一個可能的答案。

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