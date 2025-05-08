《鋼鍊》男主聲優朴璐美分享「1照片」 勾起逾2000萬人童年陰影

曾為《鋼之鍊金術師》動畫主角配音的聲優朴璐美，日前分享一張神似劇中被暱稱「大哥哥」的經典名場面照片。（圖擷取自@yakisoba 社群平台「X」）

2025/05/08 00:25

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本漫畫家荒川弘創作的《鋼之鍊金術師》，是許多人心目中的經典神作， 即便已完結多年，仍能在網上看到相關討論。曾為《鋼之鍊金術師》動畫主角配音的聲優朴璐美，日前分享一張神似劇中被暱稱「大哥哥」的經典名場面照片，吸引超過2300萬人瀏覽，不少網友哀號被勾起「童年陰影」。

現年53歲的朴璐美是日本資深女聲優兼舞台劇演員，擔任過多部知名動畫的角色配音，其中就包含《鋼之鍊金術師》的男主角「愛德華．愛力克」。朴璐美6日於社群平台「X」（原推特）轉發一張照片，拍的是一隻全身白色、被人戴上直長黑假髮的大狗狗，她寫下「妮、妮娜……」這句話。

請繼續往下閱讀...

文章立即吸引大批網友關注，因為這張照片的構圖與《鋼之鍊金術師》劇中被暱稱為「大哥哥」（お、兄ちゃん）的場景十分相似。據悉，劇中名叫「修．塔克」的男子為通過國家煉金術師的查核，將女兒妮娜和寵物狗亞歷山大非法鍊成合成獸，愛德華聽到合成獸說出「愛德華大哥哥」這段話，識破男子駭人聽聞的惡行。

至於朴璐美轉發的照片，來自2014年日本飼主惡整愛犬的趣味照，在網上被當成迷因流傳10多年，眾人沒想有朝一日會被朴璐美看到，對方甚至還打趣留下勾起大家痛苦回憶的台詞，「童年陰影啊……」、「那天的創傷再次甦醒！」、「最後還是被大哥哥發現了」、「我最喜歡直覺敏銳的朴姐」、「至今還是無法忘記你當時的演技」。

《鋼之鍊金術師》劇中被暱稱為「大哥哥」（お、兄ちゃん）的場景，網上被當成網路迷因流傳多年。（圖擷取自網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法