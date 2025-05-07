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    會被「殺頭」的傳家寶！他金門當兵撿到阿共仔砲彈殼 偷運回台送老爸

    邱恆義珍藏的「阿共仔」砲彈殼逾半世紀，見證兩岸烽火歲月，也成為邱家奇特的傳家寶。（記者蘇福男攝）

    邱恆義珍藏的「阿共仔」砲彈殼逾半世紀，見證兩岸烽火歲月，也成為邱家奇特的傳家寶。（記者蘇福男攝）

    2025/05/07 18:35

    〔記者蘇福男／高雄報導〕傳家寶五花八門、無奇不有，高雄市茄萣區茶行老闆邱恆義珍藏著一顆超過半世紀的「阿共仔」砲宣彈殼，見證兩岸烽火歲月，也成為邱家奇特的傳家寶。

    1958年8月23日，共軍對金門發動「八二三砲戰」，從8月23日下午6點30分打到10月6日中共宣布「停火7日」為止，金門總共落下47萬4910發砲彈。10月25日，共軍宣布「單打雙不打」，逢單日砲擊、雙日不砲擊，且不打飛機場、碼頭、船隻和居民點，12月中旬更改成宣傳砲射擊。

    這場砲宣彈大戰由國軍率先開打，砲宣彈就是將炸彈中心的火藥挖出，再放入印有「反攻大陸」言論的宣傳單，以機械原理從金門打到對岸，進行心理戰，後來共軍也如法泡製。

    宣傳彈殺傷力雖不如充填火藥實彈，但在田野空中爆炸後的碎片和砲彈底座，仍會因位置與方向的偏離，穿破瓦房損傷人命。

    邱恆義回憶說，他和父親都在金門當兵，父親歷經八二三砲戰死裡逃生，退伍後每次提及八二三，總是心有餘悸，輪到他上金門前線服役時，共軍實施「單打雙不打」。

    有一次他在挖壕溝時，意外挖到一顆阿共仔打過來的砲宣彈，彈頭引信已炸掉不見，裡面的心戰宣傳單也已飄散落地，他一時心血來潮，想把這顆砲宣彈殼偷偷運回台灣送給父親作紀念。

    「砲宣彈殼雖已無殺傷力，但在當年戒嚴時期，從金門前線偷運回台，是會被『殺頭』的！」邱恆義笑說，當時也不知哪來的勇氣，千方百計就是想把砲宣彈運回家送給父親，最後他費了九牛二虎之力，果真將砲彈殼搬回家，讓父親大吃一驚！

    戒嚴時期邱恆義費了九牛二虎之力，將「阿共仔」砲宣彈殼從金門搬回家，讓父親大吃一驚！（記者蘇福男攝）

    戒嚴時期邱恆義費了九牛二虎之力，將「阿共仔」砲宣彈殼從金門搬回家，讓父親大吃一驚！（記者蘇福男攝）

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