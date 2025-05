比監視器好用？印度傳統市場「1防盜照」 超吸睛畫面掀熱議

2025/05/06 16:23

〔即時新聞/綜合報導〕位在印度南部的大城市邦加羅爾(Bengaluru),近來流傳一張畫面很特殊的「防盜照」,拍攝主角為一名雙眼十分突出、看起來炯炯有神的女子,且這張防盜照被張貼的範圍極廣,從傳統菜市場、各家超商到建築工地,皆可看到其身影。近期相關照片再度被分享到網路社群,吸睛畫面掀起眾人熱議。

綜合外媒報導,自2024年開始,陸續有網友在各大社群平台分享一張女子照片,只見她身穿傳統紗麗(Saree),並全力瞪大自己圓滾滾的雙眼、嘴角向下,朝著前方露出一副詮釋成語「怒目圓睜」的神情。報導指出,照片中的女子身份成謎,但她充滿氣勢又顯眼的模樣,受到許多商家青睞,紛紛會在店內外張貼這張照片。

不僅如此,一些網友分享曾在邦加羅爾的傳統蔬果市場內,看到有攤販會將這片張貼在位置最顯眼、靠近路口商品的柱子上,彷彿是想藉由這張照片中的女子,來嚇阻不肖人士竊取商品;另外,還有網友提到在一般住家、建築工地、移動餐車等地點,也曾看過這張照片出現,似乎都是想要以此防止外人入侵或犯罪行為。

網友們紛紛表示,「好兇的眼神」、「防盜女神誕生」、「看起來很嚇人」、「感覺比監視器還好用」、「客人看到這種眼神,誰還敢討價還價啊」、「不論你站在哪個角度,她的目光都會跟著你移動」。另有一派網友聲稱,當地人相信這名女子可以抵禦「邪眼」(Nazar或Drishti),避免邪惡的嫉妒、惡意等負能量入侵。

