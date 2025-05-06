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    比監視器好用？印度傳統市場「1防盜照」 超吸睛畫面掀熱議

    位在印度南部的大城市邦加羅爾（Bengaluru），近來流傳一張畫面很特殊的「防盜照」，拍攝主角為一名雙眼十分突出、看起來炯炯有神的女子。（圖擷取自社群平台「X」）

    位在印度南部的大城市邦加羅爾（Bengaluru），近來流傳一張畫面很特殊的「防盜照」，拍攝主角為一名雙眼十分突出、看起來炯炯有神的女子。（圖擷取自社群平台「X」）

    2025/05/06 16:23

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位在印度南部的大城市邦加羅爾（Bengaluru），近來流傳一張畫面很特殊的「防盜照」，拍攝主角為一名雙眼十分突出、看起來炯炯有神的女子，且這張防盜照被張貼的範圍極廣，從傳統菜市場、各家超商到建築工地，皆可看到其身影。近期相關照片再度被分享到網路社群，吸睛畫面掀起眾人熱議。

    綜合外媒報導，自2024年開始，陸續有網友在各大社群平台分享一張女子照片，只見她身穿傳統紗麗（Saree），並全力瞪大自己圓滾滾的雙眼、嘴角向下，朝著前方露出一副詮釋成語「怒目圓睜」的神情。報導指出，照片中的女子身份成謎，但她充滿氣勢又顯眼的模樣，受到許多商家青睞，紛紛會在店內外張貼這張照片。

    不僅如此，一些網友分享曾在邦加羅爾的傳統蔬果市場內，看到有攤販會將這片張貼在位置最顯眼、靠近路口商品的柱子上，彷彿是想藉由這張照片中的女子，來嚇阻不肖人士竊取商品；另外，還有網友提到在一般住家、建築工地、移動餐車等地點，也曾看過這張照片出現，似乎都是想要以此防止外人入侵或犯罪行為。

    網友們紛紛表示，「好兇的眼神」、「防盜女神誕生」、「看起來很嚇人」、「感覺比監視器還好用」、「客人看到這種眼神，誰還敢討價還價啊」、「不論你站在哪個角度，她的目光都會跟著你移動」。另有一派網友聲稱，當地人相信這名女子可以抵禦「邪眼」（Nazar或Drishti），避免邪惡的嫉妒、惡意等負能量入侵。

    Guess the place?
    byu/Huge_Tension8114 indesimemes

    網友提到在一般住家、建築工地、移動餐車等地點，也曾看過這張照片出現。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    網友提到在一般住家、建築工地、移動餐車等地點，也曾看過這張照片出現。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

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