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    驚人發現！18世紀奧地利僧侶木乃伊竟從肛門塞木屑防腐

    奧地利18世紀牧師西德勒（Franz Xaver Sidler von Rosenegg）木乃伊的正面（上圖）與背面（下圖）樣貌。（圖取自德國慕尼黑大學專頁）

    奧地利18世紀牧師西德勒（Franz Xaver Sidler von Rosenegg）木乃伊的正面（上圖）與背面（下圖）樣貌。（圖取自德國慕尼黑大學專頁）

    2025/05/06 08:40

    〔編譯陳成良／綜合報導〕奧地利一具保存極佳的18世紀男性木乃伊，其死因與保存方式長年是謎。最新研究確認他死於肺結核，更驚人地揭示一種未曾記載的特殊防腐術：經由肛門將大量木屑、樹枝與布料塞入腹腔。

    據《生活科學》（LiveScience）網站報導，這具位於聖托馬斯（St. Thomas am Blasenstein）教堂墓穴的木乃伊，被認為是1746年去世的牧師西德勒（Franz Xaver Sidler von Rosenegg）。過去曾有毒殺傳聞，使案情更加撲朔迷離。

    德國慕尼黑大學的專家內爾利希（Andreas Nerlich）領導團隊，運用電腦斷層掃描（CT）與化學分析等技術深入研究，成果發表於《醫學前沿》（Frontiers in Medicine）。

    研究發現，死者肺部有慢性肺結核的典型病徵，可能導致急性肺出血而亡，化學分析也排除了中毒可能。CT掃描更揭示了驚人的防腐細節：腹腔內塞滿了木屑、樹枝、布料碎片（含絲綢）及鈕扣等混合物。

    不同於傳統需切開腹壁的做法，這具木乃伊腹壁完好。研究人員推斷，這些填充物是經由稍微擴張的肛門塞入體內，並輔以氯化鋅協助乾燥。內爾利希指出，這種「經直腸的腹部填充」是達成其優異保存狀態的關鍵。之前被誤認為毒藥膠囊的物體，也證實僅為玻璃念珠。

    綜合多方證據，團隊確認木乃伊就是西德勒本人，去世時年僅37歲。為何他會接受這種當時罕見且特殊的處理？內爾利希推測，或許原計劃將遺體運回他處，但未能成行，「這種處理可能是為了運輸或長期停放遺體做準備。」具體原因仍待考究。

    在木乃伊體內發現的布料：左圖為帶有花卉圖案的棉布，右圖為絲綢布料碎片。。（圖取自德國慕尼黑大學專頁）

    在木乃伊體內發現的布料：左圖為帶有花卉圖案的棉布，右圖為絲綢布料碎片。。（圖取自德國慕尼黑大學專頁）

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