好幸運！美國男撿起地上「反光垃圾」 竟是3.81克拉棕色鑽石

近日一名男子前往美國鑽石坑州立公園參觀，期間他從地上順手撿起一個閃閃發的垃圾，後來後才發現，它其實是一顆價值數千美元的3.81克拉棕色鑽石。（圖擷取自「Arkansas State Parks」臉書粉專）

2025/05/05 14:28

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於美國阿肯色州的鑽石坑州立公園（Crater of Diamonds State Park），不時會傳出有幸運民眾在園內撿到鑽石。近日一名男子前往公園參觀，期間注意到地上有一個閃閃發光的物體，他起初以為是糖果包裝紙之類的垃圾，順手撿起來後才發現，它其實是一顆價值數千美元的3.81克拉棕色鑽石。

綜合外媒報導，平時家人一起住在美國明尼蘇達州的德庫克（David DeCook），上月21日全家人一起前往阿肯色州的鑽石坑州立公園遊玩，沒想到竟意外撿到鑽石。德庫克回憶，他第一時間看到這顆鑽石時，還以為它只是一個被太陽照射反光的糖果包裝紙，等他上前將它撿起後，才驚覺它是一顆珍貴的鑽石。

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德庫克透露，自己在明尼蘇達州的斯圖爾特維爾市（Stewartville）擔任農夫，並在過去20年來，時常和兄弟一起到鑽石坑州立公園參觀，以前2人曾在園內發現過幾次鑽石，但是它們都沒有這顆棕色鑽石大。事後德庫克將鑽石帶回公園進行登記與識別，並以愛犬的名字將鑽石命名為杜克鑽石（Duke Diamond）。

鑽石坑州立公園的助理主管考克斯（Waymon Cox）指出，德庫克能夠獲得鑽石，除了運氣好，加上公園近來時常下雨，雨水沖走了大量泥土，才讓鑽石露出地面。

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