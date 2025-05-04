水族館展出「深海香腸」？ 日本飼育員親揭真面目

近期靜岡縣一間水族館內，被不少民眾注意到水缸內出現一串像是「香腸」的物體。（圖擷取自@yogyo_aquarium 社群平台「X」）

2025/05/04 22:38

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每間水族館會飼養許多來自世界各地的海洋生物，除了提供一般民眾參觀，館方也會協助相關單位，對海洋生物進行保育或人工繁衍後代。近期靜岡縣一間水族館內，被不少民眾注意到水缸內出現一串像是「香腸」的物體，飼育員先是俏皮聲稱牠們是「深海香腸」，後來才揭曉其真面目是某種魚類產下的卵。

位於日本靜岡縣駿東郡清水町的「幼魚水族館」，2日在社群平台「X」（前Twitter）PO出一張照片，只見水缸底部有11根偏向粉紅肉色的長條狀物體，緊緊相連在一起。由於這些物體的外觀，非常像人類生產加工製作的肉類食品「香腸」，因此飼育員也在貼文中笑稱，他們開始在水族館展示「深海香腸」（深海産ソーセージ）。

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不過飼育員也在留言區補充說，這些看似香腸物體其實是食腐魚類「盲鰻」（ヌタウナギ）產下的魚卵，且每一根長條狀物體，都會誕生出一條小盲鰻。飼育員還提到，目前他們無法確定每顆盲鰻魚卵是否都已經受精，加上這些魚卵的孵化期長達1年以上，因此飼育員們會在這段期間，密切關注這些魚卵的成長狀況。

貼文一出，盲鰻魚卵奇特的造型與冷知識，吸引大批網友關注與討論，「海蓮藕」、「廉價小火鍋」、「惡魔的傑作」、「一口鑫鑫腸」、「看起來很好吃」、「100%魚肉香腸」、「也許是魚肉香腸？」、「沒想到香腸可以孵出魚肉」、「想不到蓮藕即使在深海中也能生長」、「雖然我不會吃牠們，但我也真的很好奇牠們的味道如何」。

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