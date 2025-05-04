水族館展出「深海香腸」？ 日本飼育員親揭真面目
近期靜岡縣一間水族館內，被不少民眾注意到水缸內出現一串像是「香腸」的物體。（圖擷取自@yogyo_aquarium 社群平台「X」）
李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕每間水族館會飼養許多來自世界各地的海洋生物，除了提供一般民眾參觀，館方也會協助相關單位，對海洋生物進行保育或人工繁衍後代。近期靜岡縣一間水族館內，被不少民眾注意到水缸內出現一串像是「香腸」的物體，飼育員先是俏皮聲稱牠們是「深海香腸」，後來才揭曉其真面目是某種魚類產下的卵。
位於日本靜岡縣駿東郡清水町的「幼魚水族館」，2日在社群平台「X」（前Twitter）PO出一張照片，只見水缸底部有11根偏向粉紅肉色的長條狀物體，緊緊相連在一起。由於這些物體的外觀，非常像人類生產加工製作的肉類食品「香腸」，因此飼育員也在貼文中笑稱，他們開始在水族館展示「深海香腸」（深海産ソーセージ）。
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不過飼育員也在留言區補充說，這些看似香腸物體其實是食腐魚類「盲鰻」（ヌタウナギ）產下的魚卵，且每一根長條狀物體，都會誕生出一條小盲鰻。飼育員還提到，目前他們無法確定每顆盲鰻魚卵是否都已經受精，加上這些魚卵的孵化期長達1年以上，因此飼育員們會在這段期間，密切關注這些魚卵的成長狀況。
貼文一出，盲鰻魚卵奇特的造型與冷知識，吸引大批網友關注與討論，「海蓮藕」、「廉價小火鍋」、「惡魔的傑作」、「一口鑫鑫腸」、「看起來很好吃」、「100%魚肉香腸」、「也許是魚肉香腸？」、「沒想到香腸可以孵出魚肉」、「想不到蓮藕即使在深海中也能生長」、「雖然我不會吃牠們，但我也真的很好奇牠們的味道如何」。
こちらはヌタウナギの卵です！！— 幼魚水族館 （@yogyo_aquarium） May 2, 2025
本日産まれた卵を本日から展示開始しました！
ソーセージ1つからヌタウナギ1匹産まれてきます。まだ受精卵かもわかりませんが、孵化までは1年以上かかるようなのでじっくりゆっくり見守っていきたいと思います????