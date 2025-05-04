奈良鹿水汪汪大眼「賣萌討仙貝」 一票苦主︰別牠被騙了

近來有日本網友分享，他奈良公園參觀時，遇到一頭奈良鹿為討要鹿仙貝，用一臉單純無害的水汪汪大眼凝視他。（圖擷取自@tomochan85711 社群平台「X」）

2025/05/04 19:33

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕長年棲息在日本奈良公園、被當地人視為「神明使者」的奈良鹿，以可愛又親人聞名，且只要遊客購買鹿仙貝，便會吸引大批鹿群圍繞。近來有日本網友分享，他到奈良公園參觀時，遇到一頭奈良鹿為討要鹿仙貝，用一臉單純無害的水汪汪大眼凝視他，讓他頓時被融化，未料可愛畫面竟意外釣出不少苦主吐槽。

社群平台「X」（前Twitter）名為「Tomochan555」的日本網友，經常前往奈良公園與鹿群近距離互動，也時常拍下各種趣味照片。上月29日，這名網友曬出一張抬頭仰望自己的奈良鹿，只見牠為了獲得鹿仙貝，用一雙清澈無害又圓溜溜的雙眼，一臉深情地凝視著原PO，目睹如此卡哇伊視角的原PO，忍不住直呼，「眼神太犯規啦！」。

請繼續往下閱讀...

可愛畫面曝光後，吸引17萬人按讚，被萌翻網友紛紛表示，「實在太可愛了」、「閃閃發光的眼睛」、「家裡的寵物也有類似眼神」、「我想現在就買仙貝給牠」、「有衝動包下整間商店的仙貝送給小鹿」、「這幅畫面可以做成一張漂亮的明信片呢！」、「想不到一堆中國遊客，會欺負如此可愛的孩子，到底是人品多惡劣才會做出這種行為」。

台灣知名臉書社團「日本行銷最前線」版主李仁毅也於日前轉發該文，意外釣出許多曾被奈良鹿以「暴力」追討仙貝吃的苦主，「別被小鹿眼給騙了，我被咬到襯衫毛衣都裂了」、「牠們才沒有這麼溫和呢！會一頭撞上來，不然就是一直咬著衣服不放」、「小鹿還多少會嘴下留情，真要碰上那些搶食跟強盜一樣的成年鹿，根本是攔路劫匪」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法