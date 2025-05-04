印度牛偷騎車自撞！淡定肇逃畫面曝光
印度一隻牛近日騎上路邊機車，向前衝數英尺後才下車淡定離去。（擷取自@askbhupi/X）
陳定瑜／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕在印度教中，牛被視為神聖的動物。然而，近日在印度北阿坎德邦（Uttarakhand）街頭，一隻牛居然「騎」上停在路邊的機車，將它推行數英尺，最終撞上住戶門口後淡定離去，詭異又逗趣的畫面迅速在網路上爆紅。
綜合印媒報導，北阿坎德邦瑞詩凱詩（Rishikesh）一頭牛漫步至路旁停著的一輛白色摩托車前，突然轉身將前腿搭上車座，彷彿要騎乘一般，接著竟以身體力量把整輛機車往前推行。
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一旁目擊的婦女見狀大驚失色，連忙抱起小孩快步離開，以免遭波及。而這頭「牛騎士」則毫不在意地繼續推動摩托車，數英尺後才終於停下，隨後若無其事地轉身離開，留下錯愕路人。
一名印度網友於5月3日上傳這段影片至社群平台X，至今已累積超過71萬次觀看，原PO開玩笑地說，「你可能見過許多人偷摩托車，但瑞詩凱詩的這起摩托車盜竊案不太一樣，就連流浪的公牛也來湊熱鬧。」
इंसानों को स्कूटी चोरी करते हुए बहुत बार देखा होगा लेकिन ऋषिकेश में स्कूटी चोरी का मामला कुछ अलग है। यहां गली में घूमने वाले आवारा सांड भी बाइक स्कूटी का शौक रखते है। pic.twitter.com/37TRoCzhcb— bhUpi Panwar （@askbhupi） May 2, 2025