印度牛偷騎車自撞！淡定肇逃畫面曝光

印度一隻牛近日騎上路邊機車，向前衝數英尺後才下車淡定離去。（擷取自@askbhupi/X）

2025/05/04 18:19

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在印度教中，牛被視為神聖的動物。然而，近日在印度北阿坎德邦（Uttarakhand）街頭，一隻牛居然「騎」上停在路邊的機車，將它推行數英尺，最終撞上住戶門口後淡定離去，詭異又逗趣的畫面迅速在網路上爆紅。

綜合印媒報導，北阿坎德邦瑞詩凱詩（Rishikesh）一頭牛漫步至路旁停著的一輛白色摩托車前，突然轉身將前腿搭上車座，彷彿要騎乘一般，接著竟以身體力量把整輛機車往前推行。

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一旁目擊的婦女見狀大驚失色，連忙抱起小孩快步離開，以免遭波及。而這頭「牛騎士」則毫不在意地繼續推動摩托車，數英尺後才終於停下，隨後若無其事地轉身離開，留下錯愕路人。

一名印度網友於5月3日上傳這段影片至社群平台X，至今已累積超過71萬次觀看，原PO開玩笑地說，「你可能見過許多人偷摩托車，但瑞詩凱詩的這起摩托車盜竊案不太一樣，就連流浪的公牛也來湊熱鬧。」

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