貓咪「從天而降」掉進重慶火鍋釀9傷 業者損失慘重：留店打工還債！

中國重慶市一隻貓從天而降，摔進露天火鍋裡造成自己與多名顧客燙傷送醫。（本報合成，擷取自微博）

2025/05/04 11:04

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶市一間火鍋店近日發生離奇意外，一隻貓咪突然從樓上墜落，意外掉入顧客桌上的火鍋中，滾燙湯汁濺出導致9名用餐者燙傷，肇事貓咪也身受重傷。店家雖坦言損失慘重，仍決定負責到底，甚至笑稱未來將讓牠「打工還債」。

綜合中媒報導，5月2日晚間，重慶市一間露天火鍋店正有不少顧客正在用餐，一隻貓不明原因從樓上跳下，正巧落入民眾正在食用的火鍋中，導致熱湯四濺，造成9名顧客燙傷，部分手機及衣物亦因熱湯受損。

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店家表示，受傷顧客送醫後均無大礙，目前已支付現金賠償約人民幣1.3萬元（約新台幣5.4萬元），另有2台手機需賠償近萬元，加上初步醫療費支出約1萬元（約新台幣4.2萬元），以及當晚多桌免單、打折優惠等損失，估算至今已虧損約6萬人民幣（約新台幣25萬元）。店方承諾後續若有醫美等相關費用，也將全數負責。

事發後，該隻貓咪一度逃離現場，店員分頭尋找，最終在附近找到牠。經獸醫診斷，貓咪全身多處燙傷，四肢骨折，目前每日醫療費用近千元人民幣（約新台幣4224元）。店家指出，目前尚無人出面認領貓咪，研判即使有飼主，也可能不願負責。

店家指出，「畢竟是在我們店裡受傷，無論如何應該把牠救活，畢竟是一條生命。」待貓咪康復後，預計讓牠留在店內擔任「保全」，替這場意外打工還債。

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