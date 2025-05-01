日本柴柴賞櫻不忘「WINK放電」 可愛自拍照萌翻10萬人
日本網紅柴犬「Momo」主動朝鏡頭拋拋媚眼與笑容，萌翻網友。（圖擷取自@momonosekaiii 社群平台「X」）
吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕有些寵物天生就很會擺拍吸睛，日本網紅柴犬「Momo」（もも）與飼主出門賞櫻，飼主想拍牠的生活照，Momo竟主動朝鏡頭拋出完美媚眼與笑容，可愛畫面萌翻網友。
社群平台「X」（前Twitter）名為「柴犬·͜·♡も」的日本網友4月20日把握春天櫻花滿開時刻，帶著5歲大的寵物赤柴Momo一起出門賞櫻。從飼主分享的照片顯示，Momo不僅很享受賞櫻，看到飼主要拍牠，很自然地對著鏡頭露出爛笑容，同時不忘送上一個大大的WINK，模樣彷彿擅長拍攝自拍的人類網紅般。
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照片一出，吸引超過180多萬人次瀏覽、10萬人按讚，眾人紛紛驚呼，「眨眼技術真好」、「我的心被偷走了」、「美麗的春天偶像」、「台南的全糖都沒你的甜」、「Momo的表情太完美了！」、「牠意識到自己比櫻花還要更可愛」、「粉紅色的背面也增添了一絲美感」、「即便是身為人類，我也做不出像Momo那樣的表情」。
たぶん、画角も全部理解してるんだと思う… pic.twitter.com/FXtnqjfQC5— 柴犬·͜·♡もも （@momonosekaiii） April 20, 2025
貸切で大喜びしてたのに知らない犬が来た瞬間笑えなくなるコミュ力ゼロの柴犬 pic.twitter.com/N4eD592HHa— 柴犬·͜·♡もも （@momonosekaiii） April 23, 2025
おすすめ欄を明るくします pic.twitter.com/vmuDinG81U— 柴犬·͜·♡もも （@momonosekaiii） April 28, 2025