日本柴柴賞櫻不忘「WINK放電」 可愛自拍照萌翻10萬人

日本網紅柴犬「Momo」主動朝鏡頭拋拋媚眼與笑容，萌翻網友。（圖擷取自@momonosekaiii 社群平台「X」）

2025/05/01 22:44

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有些寵物天生就很會擺拍吸睛，日本網紅柴犬「Momo」（もも）與飼主出門賞櫻，飼主想拍牠的生活照，Momo竟主動朝鏡頭拋出完美媚眼與笑容，可愛畫面萌翻網友。

社群平台「X」（前Twitter）名為「柴犬·͜·♡も」的日本網友4月20日把握春天櫻花滿開時刻，帶著5歲大的寵物赤柴Momo一起出門賞櫻。從飼主分享的照片顯示，Momo不僅很享受賞櫻，看到飼主要拍牠，很自然地對著鏡頭露出爛笑容，同時不忘送上一個大大的WINK，模樣彷彿擅長拍攝自拍的人類網紅般。

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照片一出，吸引超過180多萬人次瀏覽、10萬人按讚，眾人紛紛驚呼，「眨眼技術真好」、「我的心被偷走了」、「美麗的春天偶像」、「台南的全糖都沒你的甜」、「Momo的表情太完美了！」、「牠意識到自己比櫻花還要更可愛」、「粉紅色的背面也增添了一絲美感」、「即便是身為人類，我也做不出像Momo那樣的表情」。

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