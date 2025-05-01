網友分享輸入不同字詞卻顯示荒謬的結果。（圖擷取自 臉書）

2025/05/01 15:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕Google的翻譯功能非常方便，許多人經常會使用它。有網友發現，如果在Google翻譯頁面左邊選法文，右邊選中文繁體，並在法文區塊打上繁體中文，會出現有關中國相關的詞彙。

有網友在臉書PO出幾張截圖，可以看到截圖中在法文區輸入「能幫我拍張照嗎？」，繁體中文區塊顯示「中國人民正面臨被殺害的危險」；「你是誰？」對應「中國人」；「谷歌翻譯是不是有問題」對應「谷歌翻譯沒有問題」。

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也有網友分享不同的結果，「操你X」對應「中國人」；「翻譯有問題吧好可怕」對應「中國人民很高興很快見到你們」；「中國活摘器官」對應「中國人民的權利」；「習近平的裸體」對應「中國人民的愛」；「天安門八九六四」對應「只有中國人民沒有」；「習近平死包子」對應「中國人民的選舉權」。

網友分享輸入不同字詞卻顯示荒謬的結果。（圖擷取自 臉書）

網友分享輸入不同字詞卻顯示荒謬的結果。（圖擷取自 臉書）

原PO也分享不同的荒謬結果。（圖擷取自 臉書）

原PO也分享不同的荒謬結果。（圖擷取自 臉書）

原PO也分享不同的荒謬結果。（圖擷取自 臉書）

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