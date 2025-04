可愛畫面曝！黑熊「頭下腳上」大玩溜滑梯超熟練 居民笑：常來嗎？

2025/04/30 14:17

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國康乃狄克州一處後院原是孩子的遊樂場,近日意外成為熊的快樂天堂。當地住戶驚喜發現,一隻黑熊爬上溜滑梯並以頭部朝下趴著溜下去,模樣相當可愛

據《美聯社》報導,住在康乃狄克州辛斯伯里(Simsbury)的女子薩拉(Sarah Loving)與丈夫及2個孩子剛吃完午餐返家,透過窗戶看到2隻熊悠哉穿過自家後院,其中1隻更對木製遊樂場的溜滑梯特別感興趣,薩拉立刻用手機拍下難得一幕。

請繼續往下閱讀...

影片中,這隻熊毫不猶豫地爬上階梯,接著頭部朝下、四肢自然垂落,緩緩滑下滑梯,最後跌落在沙坑中,平靜地趴在地上環顧四周,動作既熟練又自在。

薩拉表示,這2隻熊在後院逗留約10分鐘,便悠然離去跑到鄰居家的院子,並提到他們一家在2年前搬到辛斯伯里,但不知道可能會遇到熊,「我們一直開玩笑說,牠們以前可能來過,所以看起來相當熟練」。

Take a look at this! A bear in Simsbury had some fun going down a slide.

????????☀️ pic.twitter.com/oP48WArWyh