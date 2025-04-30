可愛畫面曝！黑熊「頭下腳上」大玩溜滑梯超熟練 居民笑：常來嗎？

黑熊示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

2025/04/30 14:17

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國康乃狄克州一處後院原是孩子的遊樂場，近日意外成為熊的快樂天堂。當地住戶驚喜發現，一隻黑熊爬上溜滑梯並以頭部朝下趴著溜下去，模樣相當可愛

據《美聯社》報導，住在康乃狄克州辛斯伯里（Simsbury）的女子薩拉（Sarah Loving）與丈夫及2個孩子剛吃完午餐返家，透過窗戶看到2隻熊悠哉穿過自家後院，其中1隻更對木製遊樂場的溜滑梯特別感興趣，薩拉立刻用手機拍下難得一幕。

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影片中，這隻熊毫不猶豫地爬上階梯，接著頭部朝下、四肢自然垂落，緩緩滑下滑梯，最後跌落在沙坑中，平靜地趴在地上環顧四周，動作既熟練又自在。

薩拉表示，這2隻熊在後院逗留約10分鐘，便悠然離去跑到鄰居家的院子，並提到他們一家在2年前搬到辛斯伯里，但不知道可能會遇到熊，「我們一直開玩笑說，牠們以前可能來過，所以看起來相當熟練」。

Take a look at this! A bear in Simsbury had some fun going down a slide.

????????☀️ pic.twitter.com/oP48WArWyh — WFSB Channel 3 （@WFSBnews） April 24, 2025

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