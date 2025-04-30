嚇！烏拉圭男子「爆眼」特技創金氏世界紀錄

來自烏拉圭、現居義大利米蘭男子洛佩斯獲得金氏世界紀錄「男性最遠眼球突出距離」頭銜。（圖擷自金氏世界紀錄官網）

2025/04/30 11:09

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕來自烏拉圭、現居義大利米蘭男子洛佩斯（Williams Martin Sanchez Lopez），憑著一項驚人的「爆眼」特技，獲得金氏世界紀錄「男性最遠眼球突出距離」頭銜。

綜合外媒報導，金氏世界紀錄官網25日發布聲明，洛佩斯透露，他在8、9歲時就發現能夠放鬆眼部肌肉，讓眼球如卡通人物般突出眼眶，「我可以獨立控制眼部上下肌肉，經過長時間練習，終於能完全將眼球推出眼窩。」

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聲明提及，經過醫生的專業測量，發現洛佩斯的眼球可突出達19毫米（1.9公分），此項數字讓他成功登上「男性眼球突出距離最遠」的世界紀錄。他笑說，「醫生當時也被他的『跳眼』嚇了一跳」。

據悉，洛佩斯經常在社群媒體上分享他的「特技」，影片經常吸引數百萬次觀看，粉絲們紛紛留言，希望他在爆眼時喊出自己的名字，「最有趣的是，當人們還沒預料到即將看到什麼時，當我靠近並『爆眼』，他們會嚇得跳起來，然後又請我再做一次。」

洛佩斯樂於帶來歡笑，並認為這項獨特能力讓他看待人生的角度也與眾不同。他說，「這項才藝幫助我認識自己，也讓我的孩子們為我感到驕傲。」

洛佩斯鼓勵其他擁有特殊才能的人勇於展現自我，爭取應有的認可。洛佩斯坦言，即使未來有人打破這項紀錄，他仍會珍惜這段「美好而獨特」的經歷。

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