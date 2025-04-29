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    貓咪重壓「IKEA鯊鯊：拍攝者不救！」 超萌一幕療癒1300萬人

    日本飼主曬出愛貓偷偷爬到IKEA鯊鯊玩偶上睡午覺，壓到整個變形畫面。（圖擷取自@komenosyasin 社群平台「X」）

    日本飼主曬出愛貓偷偷爬到IKEA鯊鯊玩偶上睡午覺，壓到整個變形畫面。（圖擷取自@komenosyasin 社群平台「X」）

    2025/04/29 22:46

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本社群平台「X」（前Twitter）瘋傳一系列炫耀愛貓、畫面必須貓咪露出「洋洋得意」神情的照片，吸引近8000萬人參與。其中，一名飼主曬出寵物監視器畫面，愛貓趁著他不在家，偷偷爬到IKEA鯊鯊玩偶上睡午覺，逗趣又可愛畫面療癒1300多萬人！

    據了解，日本社群平台「X」上的曬貓風潮由「LPLS」網友於24日發起，意外吸引大批愛貓人士響應。其中，名為「こめ」的貓咪被飼主秀出寵物監視器拍下的趣味照片，只見懶洋洋的こめ一臉愜意壓在IKEA鯊鯊玩偶正上方，鯊鯊整個變形，露出像是很痛苦的表情。

    照片曝光後吸引高達30萬人按讚，更被多國網友轉發至其他社群平台，「好療癒啊」、「貓騎鯊超可愛」、「傳說中的『漁夫喵』」、「鯊魚：拍攝者不救！」、「鯊鯊是貓咪的好朋友」、「每隻貓貓都該有隻鯊鯊」、「我家喵星人也超愛IKEA鯊鯊」、「原來《世紀帝國》的騎鯊聖貓是真的」、「看起來牠正坐在牠狩獵成功的獵物上」。

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