女子好心彈掉頭上「蟑螂」 男子竟暴怒：它是我的寵物！

一名外籍男子帶著蟑螂上街散步，卻引發路人誤會伸手彈掉愛寵。（本報合成，圖擷取自อีซ้อขยี้ข่าว/FB）

2025/04/29 15:07

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國社群平台近日瘋傳一段令人哭笑不得的街頭互動影片，一名泰國女子見外籍男子頭上有隻「蟑螂」，好心伸手彈掉，沒想到卻意外惹怒對方，真相曝光後引發熱烈討論。

綜合泰媒報導，事件發生在泰國中北部甘烹碧府，影片中，一名外國男子戴著巴拉克拉法頭套站在路邊，突然有位泰國女子走近，發現他頭上出現一隻大蟑螂，便本能地伸手彈掉它。

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怎料男子當場暴怒，激動用英語大喊「那是我的寵物！」隨即扯下頭套怒瞪女子，甚至蹲下身去尋找被拍落的蟑螂，最後更等待蟑螂爬回自己手上，表情心疼地看著它。

影片曝光後引發大量轉傳和討論，泰國網友紛紛留言笑虧，「被彈飛的那隻蟑螂已經走丟了，他撿到的是另一隻吧」、「你應該給它戴上項圈」、「他就不怕自己一跳把它踩死嗎？」。

不過，也有網友持不同意見，有人認為女子出於善意舉動無可厚非，強調「不是所有人都覺得蟑螂可愛」，若換成自己也會下意識揮掉牠。但也有人建議，若男子執意攜帶寵物蟑螂外出，應該用盒子裝好，避免誤會甚至引發恐慌。

2022年，同樣在泰國甘烹碧府，有名婦人在家中睡覺時遭蟑螂咬傷膝蓋，隨即出現嚴重過敏症狀，包括全身疼痛、頭痛、皮膚紅疹及頭暈等，緊急送醫後住院1天才順利出院。

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