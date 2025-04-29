殼紋如畫！泰國發現「畢卡索蝸牛」新物種

泰國新發現的微小蝸牛 Anauchen picasso。其殼長不足3毫米，獨特的殼口結構（E、F）與螺紋（A-D）讓科學家聯想到畢卡索畫作。（圖取自ZooKeys期刊）

2025/04/29 09:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國國家公園發現一種殼長不到3毫米的微小蝸牛新物種，因其獨特的殼形令人聯想到立體派畫作，科學家將其命名為「畢卡索」（Anauchen picasso）。這項發現是東南亞蝸牛多樣性研究的一部分，成果已發表於國際期刊。

科學網站《IFLScience》報導，這個新物種蝸牛，目前僅發現於曼谷西南方約300公里的拷三百峰國家公園 （Khao Sam Roi Yot National Park）。使其在同屬蝸牛中脫穎而出的，是其殼口內部的結構以及最末一圈螺紋（whorl）上的脊狀突起。

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正是這些獨特的螺紋特徵，讓研究人員聯想到了20世紀初由藝術家畢卡索（Pablo Picasso）和布拉克（Georges Braque）開創並推廣的立體派 （Cubism） 藝術風格，其圓潤而帶有棱角的形狀宛如微縮的立體派作品，因而獲得此名。

不過，想在野外發現這個微小的「藝術品」並不容易。A. picasso 的殼無論在高度還是寬度上，都略低於3毫米，屬於「微小蝸牛」（microsnail） 的範疇。牠只是該研究團隊在一篇長達300頁的龐大論文中描述的46個微小蝸牛新物種之一。這批新發現的微小蝸牛來自東南亞多個國家，包括柬埔寨、緬甸、寮國、泰國和越南。

有趣的是，並非所有這些新物種都是近期透過野外考察發現的。其中一部分是科學家們從博物館長期保存的收藏標本中鑑定出來的，這種情況在發現新物種的研究中其實相當普遍。

A. picasso 也不是這批新發現的微小蝸牛中唯一一個名字與藝術或文化相關的。另一種在緬甸發現的新物種被命名為 Bensonella dracula，研究人員解釋，這是因為該物種殼口內「兩個強壯的口蓋結節，類似吸血鬼的牙齒」。

該研究詳細成果發表於《動物之鑰》（ZooKeys）期刊。

「畢卡索蝸牛」的細部樣貌。（圖取自ZooKeys期刊）

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