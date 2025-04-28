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    ChatGPT答錯小學數學「比大小」 嚇壞逾73萬人

    由OpenAI開發的人工智慧聊天機器人程式ChatGPT，近年來除了成為許多上班族仰賴的輔助工具，也因為能迅速解答各種問題，吸引許多民眾測試。（資料照，路透）

    由OpenAI開發的人工智慧聊天機器人程式ChatGPT，近年來除了成為許多上班族仰賴的輔助工具，也因為能迅速解答各種問題，吸引許多民眾測試。（資料照，路透）

    2025/04/28 23:50

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕由OpenAI開發的人工智慧聊天機器人程式ChatGPT，近年來除了成為許多上班族仰賴的輔助工具，也因為能迅速解答各種問題，吸引許多民眾測試。但有網友分享，他詢問ChatGPT「9.11和9.9哪個數字比較大？」，未料如此簡單的小學數學題目，ChatGPT竟離譜答錯，貼文吸引逾73萬人次瀏覽，引發熱烈討論。

    據了解，原PO在社群平台Threads發文吐槽「ChatGPT自爆了」，並附上一張截圖畫面，只見ChatGPT被詢問一道簡單、帶有小數點的小學數學題「9.11和9.9哪個數字比較大？」。一般來說，許多人看一眼就能得出「9.9」比較大的事實，然而ChatGPT卻斬釘截鐵地回答「9.11比較大」，讓包含原PO在內的眾人當場傻眼。

    網友們紛紛留言吐槽，「數學奇蹟」、「忍不住最後爆粗口罵87惹」、「各位要不要好好訓練一下自己的ChatGPT？」。該文也釣出不少內行人透露，其實只要再度詢問ChatGPT，AI便能修正答案，並指出大型語言模型其實是「字串預測」的結果，AI是看到「9」、「.」、「11」這串文字，或錯當成日期，而非理解成9加上0.11的數字。

    目前如果以相同問題直接向ChatGPT、Gemini和Grok提問，3個AI一開始都會回答「9.11大於9.9」，不過只要質疑AI給出的回答，就能得到AI修正過的正確答案。

    日前一名網友詢問ChatGPT「9.11和9.9哪個數字比較大？」，未料ChatGPT竟離譜答錯，不過有內行人透露，其實只要再度詢問ChatGPT，AI便能修正答案。（圖擷取自ChatGPT，本報合成）

    日前一名網友詢問ChatGPT「9.11和9.9哪個數字比較大？」，未料ChatGPT竟離譜答錯，不過有內行人透露，其實只要再度詢問ChatGPT，AI便能修正答案。（圖擷取自ChatGPT，本報合成）

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