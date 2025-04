噁！外國公司推出「真空洗耳機」 實測影片吸引逾3500萬人朝聖

2025/04/27 21:12

李秋明/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕無論是「乾耳朵」或「濕耳朵」,不少人為清潔耳屎,習慣直接用棉棒來掏耳朵,反而導致耳朵因此受損。對此,國外一間健康公司先前宣布,推出一款已取得美國食品藥物管理局(FDA)認證、靠真空方式清理耳朵的新機器,並在社群分享實測影片,吸引高達3500多萬人次瀏覽,在網上先掀起熱議。

據了解,一間提供健康醫療服務與器材的公司「SafKan Health」,推出一款名為「OtoSet Ear」的真空洗耳朵機器,外型像是市面上常見的全罩式耳機,但左右兩側的橢圓形狀塑膠,上半部裝著清水,下半部則是等機器開始清洗耳朵後,排放濃濁的汙水。該公司表示,這款新機器已獲FDA認證,還邀請過多名臨床醫師進行實測過。

值得一提的是,這款機器的其中一部實測影片,自今年1月起在各大社群媒體掀起全球網友關注、轉發,眾人紛紛留言吐槽熱,「這是腦內的水嗎?」、「耳朵真的這麼髒嗎!?」、「洗出來好像過濃的豬骨湯」、「還為在賣耳罩式果汁機呢!」、「測試者是不是把奇多塞進耳朵裡?」、「我家狗狗的耳朵再髒,都沒有那麼噁心」。

The OtoSet Ear Cleaning System is an FDA-cleared headphone set that cleans your ears pic.twitter.com/v3zHS79PjE