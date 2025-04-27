噁！外國公司推出「真空洗耳機」 實測影片吸引逾3500萬人朝聖

一間提供健康醫療服務與器材的公司，推出一款已取得美國食品藥物管理局（FDA）認證、靠真空方式清理耳朵的新機器，實測影片在網上爆紅。（圖擷取自@tryotoset IG，本報合成）

2025/04/27 21:12

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李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕無論是「乾耳朵」或「濕耳朵」，不少人為清潔耳屎，習慣直接用棉棒來掏耳朵，反而導致耳朵因此受損。對此，國外一間健康公司先前宣布，推出一款已取得美國食品藥物管理局（FDA）認證、靠真空方式清理耳朵的新機器，並在社群分享實測影片，吸引高達3500多萬人次瀏覽，在網上先掀起熱議。

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據了解，一間提供健康醫療服務與器材的公司「SafKan Health」，推出一款名為「OtoSet Ear」的真空洗耳朵機器，外型像是市面上常見的全罩式耳機，但左右兩側的橢圓形狀塑膠，上半部裝著清水，下半部則是等機器開始清洗耳朵後，排放濃濁的汙水。該公司表示，這款新機器已獲FDA認證，還邀請過多名臨床醫師進行實測過。

值得一提的是，這款機器的其中一部實測影片，自今年1月起在各大社群媒體掀起全球網友關注、轉發，眾人紛紛留言吐槽熱，「這是腦內的水嗎？」、「耳朵真的這麼髒嗎！？」、「洗出來好像過濃的豬骨湯」、「還為在賣耳罩式果汁機呢！」、「測試者是不是把奇多塞進耳朵裡？」、「我家狗狗的耳朵再髒，都沒有那麼噁心」。

The OtoSet Ear Cleaning System is an FDA-cleared headphone set that cleans your ears pic.twitter.com/v3zHS79PjE — Interesting As Fuck （@interesting_aIl） April 1, 2025

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