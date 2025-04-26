破壞王！啄木鳥攻擊逾25輛汽車 美國麻州小鎮居民好困擾

美國麻薩諸塞州羅克波特鎮近期出現1隻具領土意識的北美黑啄木（pileated woodpecker），當地居民稱牠已經破壞至少25輛車輛，引發居民困擾與熱議。（圖擷自「@WRKO680」X）

2025/04/26 10:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國麻薩諸塞州羅克波特鎮（Rockport）近期出現一隻具領土意識的北美黑啄木鳥（pileated woodpecker），當地居民稱牠已經破壞至少25輛車輛，引發居民困擾與熱議。

綜合外媒報導，羅克波特鎮當地居民法瓦羅洛（Janelle Favaloro）日前拍下這隻啄木鳥用喙猛力攻擊車輛照片，隨後幽默地在社群媒體發文提及，「我們社區出現有名破壞王，牠大約18至24英吋（約45公分至60公分）高，身著黑白相間的羽毛，戴著1頂紅色帽子。」

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法瓦羅洛指出，據她所知當地已有超過25輛汽車被這隻啄木鳥攻擊，通常鎖定車窗或側視鏡。她向《NBC》節目說，「那隻啄木鳥飛到我們庭院的休旅車擋風玻璃雨刷上，看著自己的倒影，我們就猜，牠很可能就是損壞後照鏡的元兇。」

另一位居民福斯特（Mike Foster）指出，他坐在自己的皮卡車時，那隻啄木鳥突然啄擊窗戶，甚至將副駕駛座側的車啄裂，「當牠落在車窗邊上，一度以為是我的女朋友敲窗戶，隨後牠盯著我看30秒左右。」

針對啄木鳥情況，布朗大學生態與演化生物學研究所聯合主任福克斯賈格（Matthew Fuxjager）說明，啄木鳥的這種行為有可能與當前交配季節有關係，雄性啄木鳥在繁殖期會變得特別具攻擊性，「牠們是一種兇猛的鳥且非常強壯」、「如同生物力學中的錘子」。邁阿密動物園發言人麥吉爾（Ron Magill）指出，啄木鳥可能將車窗和鏡中的倒影誤認為是競爭對手，進而產生攻擊行為。

目前部分羅克波特鎮的居民開始以保鮮膜、舊毛衣等遮蓋側視鏡，或選擇停在車庫內。

Woodpecker Damages Over Two Dozen Vehicles In Seaside Town | WRKO-AM 680 https://t.co/e7u78L5Toq pic.twitter.com/Amgnv9XGd8 — WRKO （@WRKO680） April 24, 2025

美國麻薩諸塞州羅克波特鎮近期出現1隻具領土意識的北美黑啄木（pileated woodpecker），當地居民稱牠已經破壞至少25輛車輛，引發居民困擾與熱議。（圖擷自「TODAY」YouTube頻道頻道）

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