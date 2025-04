破壞王！啄木鳥攻擊逾25輛汽車 美國麻州小鎮居民好困擾

2025/04/26 10:31

〔即時新聞/綜合報導〕美國麻薩諸塞州羅克波特鎮(Rockport)近期出現一隻具領土意識的北美黑啄木鳥(pileated woodpecker),當地居民稱牠已經破壞至少25輛車輛,引發居民困擾與熱議。

綜合外媒報導,羅克波特鎮當地居民法瓦羅洛(Janelle Favaloro)日前拍下這隻啄木鳥用喙猛力攻擊車輛照片,隨後幽默地在社群媒體發文提及,「我們社區出現有名破壞王,牠大約18至24英吋(約45公分至60公分)高,身著黑白相間的羽毛,戴著1頂紅色帽子。」

法瓦羅洛指出,據她所知當地已有超過25輛汽車被這隻啄木鳥攻擊,通常鎖定車窗或側視鏡。她向《NBC》節目說,「那隻啄木鳥飛到我們庭院的休旅車擋風玻璃雨刷上,看著自己的倒影,我們就猜,牠很可能就是損壞後照鏡的元兇。」

另一位居民福斯特(Mike Foster)指出,他坐在自己的皮卡車時,那隻啄木鳥突然啄擊窗戶,甚至將副駕駛座側的車啄裂,「當牠落在車窗邊上,一度以為是我的女朋友敲窗戶,隨後牠盯著我看30秒左右。」

針對啄木鳥情況,布朗大學生態與演化生物學研究所聯合主任福克斯賈格(Matthew Fuxjager)說明,啄木鳥的這種行為有可能與當前交配季節有關係,雄性啄木鳥在繁殖期會變得特別具攻擊性,「牠們是一種兇猛的鳥且非常強壯」、「如同生物力學中的錘子」。邁阿密動物園發言人麥吉爾(Ron Magill)指出,啄木鳥可能將車窗和鏡中的倒影誤認為是競爭對手,進而產生攻擊行為。

目前部分羅克波特鎮的居民開始以保鮮膜、舊毛衣等遮蓋側視鏡,或選擇停在車庫內。

