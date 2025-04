「世界最長草莓蛋糕」製作畫面曝！砂糖奶油就用了一卡車

2025/04/24 22:54

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕歷久不衰的經典甜點「草莓蛋糕」(Strawberry cake),是許多甜食控的心頭好,也是不少糕點師生涯鑽研首選。法國21名糕點師傅使用350公斤草莓、4000顆雞蛋以及重達一卡車的砂糖與奶油,製作出長達近122公尺的草莓蛋糕,締造最新的金氏世界紀錄。

綜合外媒報導,來自法國的甜點師艾葛多(Youssef El Gatou)邀請20名糕點師一起挑戰「全球最長草莓蛋糕」(The height of the world's largest strawberry cake)金氏世界紀錄。21名甜點師23日在巴黎北郊阿讓特伊(Argenteuil)小鎮的室內溜冰場,讓當地民眾觀看他們製作草莓蛋糕。

報導指出,要申請挑戰「全球最長草莓蛋糕」這項金氏世界紀錄,蛋糕必須至少寬8公分、高8公分。據了解,這個紀錄原本由義大利在2019年創下,當時的糕點師在杜林省聖毛羅托里內塞(San Mauro Torinese)做出長達100.48公尺的草莓蛋糕。

根據號召者艾葛多透露,他們為了打破世界紀錄,使用了350公斤草莓、4000顆雞蛋、150公斤砂糖和415公斤奶油。艾葛多的妻子納迪亞(Nadia El Gatou)則描述,製作長條草莓蛋糕過程非常艱難,尤其是如何突破金氏世界紀錄官方設定的門檻,所幸團隊最後使用「噴槍加熱碗盆」,來裝打發的鮮奶油。

艾葛多說,自己從小就有就有創造紀錄的夢想,「我一直在尋找一種產品,或法式糕點,我也想凸顯農產品,所以選擇法國草莓,還用了牛奶、鮮奶油和奶油等產品。」另外,一行人在獲得金氏世界紀錄頒發的甜蜜認證後,這條草莓蛋糕並沒有浪費,而是當場切蛋糕,分享給每名現場民眾。

