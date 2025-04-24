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    「世界最長草莓蛋糕」製作畫面曝！砂糖奶油就用了一卡車

    近來法國21名糕點師傅，一起使用350公斤草莓、4000顆雞蛋，以及重達一卡車的砂糖與奶油，製作出長達近122公尺的草莓蛋糕。（法新社）

    近來法國21名糕點師傅，一起使用350公斤草莓、4000顆雞蛋，以及重達一卡車的砂糖與奶油，製作出長達近122公尺的草莓蛋糕。（法新社）

    2025/04/24 22:54

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕歷久不衰的經典甜點「草莓蛋糕」（Strawberry cake），是許多甜食控的心頭好，也是不少糕點師生涯鑽研首選。法國21名糕點師傅使用350公斤草莓、4000顆雞蛋以及重達一卡車的砂糖與奶油，製作出長達近122公尺的草莓蛋糕，締造最新的金氏世界紀錄。

    綜合外媒報導，來自法國的甜點師艾葛多（Youssef El Gatou）邀請20名糕點師一起挑戰「全球最長草莓蛋糕」（The height of the world's largest strawberry cake）金氏世界紀錄。21名甜點師23日在巴黎北郊阿讓特伊（Argenteuil）小鎮的室內溜冰場，讓當地民眾觀看他們製作草莓蛋糕。

    報導指出，要申請挑戰「全球最長草莓蛋糕」這項金氏世界紀錄，蛋糕必須至少寬8公分、高8公分。據了解，這個紀錄原本由義大利在2019年創下，當時的糕點師在杜林省聖毛羅托里內塞（San Mauro Torinese）做出長達100.48公尺的草莓蛋糕。

    根據號召者艾葛多透露，他們為了打破世界紀錄，使用了350公斤草莓、4000顆雞蛋、150公斤砂糖和415公斤奶油。艾葛多的妻子納迪亞（Nadia El Gatou）則描述，製作長條草莓蛋糕過程非常艱難，尤其是如何突破金氏世界紀錄官方設定的門檻，所幸團隊最後使用「噴槍加熱碗盆」，來裝打發的鮮奶油。

    艾葛多說，自己從小就有就有創造紀錄的夢想，「我一直在尋找一種產品，或法式糕點，我也想凸顯農產品，所以選擇法國草莓，還用了牛奶、鮮奶油和奶油等產品。」另外，一行人在獲得金氏世界紀錄頒發的甜蜜認證後，這條草莓蛋糕並沒有浪費，而是當場切蛋糕，分享給每名現場民眾。

    本月23日，這21名甜點師一起前往巴黎北郊阿讓特伊（Argenteuil）小鎮一處溜冰場，讓當地民眾觀看他們如何製作草莓蛋糕。（法新社）

    本月23日，這21名甜點師一起前往巴黎北郊阿讓特伊（Argenteuil）小鎮一處溜冰場，讓當地民眾觀看他們如何製作草莓蛋糕。（法新社）

    在獲得金氏世界紀錄頒發的認證後，這條草莓蛋糕並沒有被浪費，而是當場將它切割成無數塊，接著分給在現場圍觀的民眾每人一塊。（法新社）

    在獲得金氏世界紀錄頒發的認證後，這條草莓蛋糕並沒有被浪費，而是當場將它切割成無數塊，接著分給在現場圍觀的民眾每人一塊。（法新社）

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