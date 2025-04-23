為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    埔里市區赫見「雪橇犬」拉電動代步車 「阿北」恐被罰款

    長輩坐電動代步車，前方疑有狗狗拉車。（埔里警方提供）

    長輩坐電動代步車，前方疑有狗狗拉車。（埔里警方提供）

    2025/04/23 13:41

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕埔里鎮市區有民眾目擊長者坐電動代步車，前方疑似由中型犬在拉代步車，民眾驚呼「雪橇犬現身市區馬路」，埔里警分局指出，民眾使用醫療用電動代步車或輪椅，須行駛人行道或靠邊行走，犬隻牽引代步車行駛，涉及違反道路交通管理處罰條例條例第78條規定，可處500元罰鍰。

    疑似由犬隻牽引代步車發生在埔里鎮信義路，速度雖很慢，但是民眾在嘖嘖稱奇之外，也為坐在代步車上的「阿北」捏把冷汗，因為若狗狗受到驚嚇狂奔，老人家恐怕會翻車。

    埔里警分局表示，醫療用電動代步車是供行動不便者，短距離代步使用，因不屬汽機車範疇，免掛牌照也無須駕照，但必須在人行道或靠道路右側行駛。

    此外，代步車更不得由他人或動物牽引行駛於道路上，萬一動物無法掌控，對長輩危險，且也擔心導致行駛方向難以控制，威脅其他用路人的安全。民眾如果當場發現，建議立即勸導，或趕快通報警方協助，以免發生危險。

    埔里街頭怪現象多，以前有騎機車或腳踏車撐傘，上個月有輪椅男子在市區倒退嚕過馬路，近日又有「雪橇犬」拉代步車，讓外地人驚嘆不已。

    埔里市區出現疑似「雪橇犬」拉電動代步車的景象。（埔里警方提供）

    埔里市區出現疑似「雪橇犬」拉電動代步車的景象。（埔里警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播