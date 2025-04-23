埔里市區赫見「雪橇犬」拉電動代步車 「阿北」恐被罰款

長輩坐電動代步車，前方疑有狗狗拉車。（埔里警方提供）

2025/04/23 13:41

〔記者陳鳳麗／南投報導〕埔里鎮市區有民眾目擊長者坐電動代步車，前方疑似由中型犬在拉代步車，民眾驚呼「雪橇犬現身市區馬路」，埔里警分局指出，民眾使用醫療用電動代步車或輪椅，須行駛人行道或靠邊行走，犬隻牽引代步車行駛，涉及違反道路交通管理處罰條例條例第78條規定，可處500元罰鍰。

疑似由犬隻牽引代步車發生在埔里鎮信義路，速度雖很慢，但是民眾在嘖嘖稱奇之外，也為坐在代步車上的「阿北」捏把冷汗，因為若狗狗受到驚嚇狂奔，老人家恐怕會翻車。

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埔里警分局表示，醫療用電動代步車是供行動不便者，短距離代步使用，因不屬汽機車範疇，免掛牌照也無須駕照，但必須在人行道或靠道路右側行駛。

此外，代步車更不得由他人或動物牽引行駛於道路上，萬一動物無法掌控，對長輩危險，且也擔心導致行駛方向難以控制，威脅其他用路人的安全。民眾如果當場發現，建議立即勸導，或趕快通報警方協助，以免發生危險。

埔里街頭怪現象多，以前有騎機車或腳踏車撐傘，上個月有輪椅男子在市區倒退嚕過馬路，近日又有「雪橇犬」拉代步車，讓外地人驚嘆不已。

埔里市區出現疑似「雪橇犬」拉電動代步車的景象。（埔里警方提供）

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