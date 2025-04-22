日本NB新鞋款神似「藍白拖」 吸引破百萬人次台人朝聖

日本NB推出新款鞋神似「藍白拖」，而在台灣社群平台爆紅。（圖擷取自日本New Balance官網）

2025/04/22 20:19

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愛馬仕也賣「藍白拖」？ 要價2萬3千元！

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名品牌New Balance（NB），近來靠著復古風潮，以及邀請韓星IU（李知恩）、日本球星大谷翔平等知名人士代言，再度翻紅。近期日本NB推出一款藍白配色的拖鞋，由於外型神似台灣人常穿的「藍白拖」，而在台灣社群平台爆紅，吸引超過120多萬人次瀏覽朝聖。

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據了解，有台灣網友在社群平台Threads發文分享，日本NB官網最新發售一款男女通用的新款拖鞋「200N」資訊。從NB官網商品頁面顯示，這鞋款外觀設計簡約俐落，並以藍色與白色作為配色，在白色寫底品牌全名縮寫NB、藍色鞋面上則壓印著品牌全名New Balance，一雙售價則是5940日圓（約新台幣1321元），另有全黑、棕色可選。

分享這雙拖鞋資訊的台灣網友直言，「我去買藍白拖就好了，長一模一樣」，該文曝光後也掀起眾人熱烈討討論，「這是認真的嗎？」、「藍白拖走向國際級」、「會不會靈感就是台灣的藍白拖？」、「日本人是真的愛藍白拖耶，會特別買的程度，跟菜市場袋子一樣」；也有網友認為，兩者差很大，「不一樣，它的是N，藍白拖是H」。

還有內行人翻出「藍白拖天花板」，其實愛馬仕（Hermes）曾在2016年推出的一款男性涼鞋Izmir，其鞋面上大大的品牌字母「H」配上白色鞋底，鞋面的設計與藍白款配色，令不少台灣人認為很像看到熟悉的國民拖鞋「藍白拖」，對此感到親切。然而，愛馬仕當時給該款涼鞋的定價，一雙要價720元美金（約新台幣2萬3101元）。

愛馬仕（Hermes）2016年曾推出一款男性涼鞋Izmir。（圖擷取自愛馬仕官網）

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