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    教宗方濟各辭世前有異象？ 「聖母像流淚」畫面瘋傳

    羅馬天主教教宗方濟各21日逝世，享壽88歲。而在教宗過世前幾天，在哥倫比亞聖約望歐德堂舉行傳統的十架七言（Seven Words）儀式時，在場信徒發現聖母瑪利亞雕像「流淚」。（圖擷自「@FelastoryMedia」X）

    羅馬天主教教宗方濟各21日逝世，享壽88歲。而在教宗過世前幾天，在哥倫比亞聖約望歐德堂舉行傳統的十架七言（Seven Words）儀式時，在場信徒發現聖母瑪利亞雕像「流淚」。（圖擷自「@FelastoryMedia」X）

    2025/04/22 11:09

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕羅馬天主教教宗方濟各21日逝世，享壽88歲。而在教宗過世前幾天，哥倫比亞聖約望歐德堂舉行傳統的十架七言（Seven Words）儀式時，在場信徒發現聖母瑪利亞雕像「流淚」，驚訝之餘將此景拍攝影片上傳引外界矚目。

    綜合《每日星報》報導，上週為耶穌受難週，公開影像可見，北桑坦德省阿瓜斯克拉拉斯鎮（Aguas Claras）聖約望歐德堂（St John Eudes Parish）舉行傳統的十架七言（Seven Words）儀式時，有信徒目睹聖母像流淚，隨即錄製影片後上傳至社群平台被瘋狂轉傳。

    有網友看到影片後說，「這是上帝對人類罪惡的不滿，聖母默默地哭泣」、「這是奇蹟，好美！」、「聖母感受到痛苦，所以她哭了」；由於聖母像流淚發生在教宗過世前2天，部分信徒將兩者聯想在一起，視其具有象徵意義的「預兆」。

    據了解，類似聖母像流淚現象曾在全球多個地區出現，部分經調查後發現是自然現象，例如毛細現象導致液體會造成滲出。

    羅馬天主教教宗方濟各21日逝世，享壽88歲。（法新社）

    羅馬天主教教宗方濟各21日逝世，享壽88歲。（法新社）

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