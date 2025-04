教宗方濟各辭世前有異象？ 「聖母像流淚」畫面瘋傳

2025/04/22 11:09

黃邦平/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕羅馬天主教教宗方濟各21日逝世,享壽88歲。而在教宗過世前幾天,哥倫比亞聖約望歐德堂舉行傳統的十架七言(Seven Words)儀式時,在場信徒發現聖母瑪利亞雕像「流淚」,驚訝之餘將此景拍攝影片上傳引外界矚目。

綜合《每日星報》報導,上週為耶穌受難週,公開影像可見,北桑坦德省阿瓜斯克拉拉斯鎮(Aguas Claras)聖約望歐德堂(St John Eudes Parish)舉行傳統的十架七言(Seven Words)儀式時,有信徒目睹聖母像流淚,隨即錄製影片後上傳至社群平台被瘋狂轉傳。

有網友看到影片後說,「這是上帝對人類罪惡的不滿,聖母默默地哭泣」、「這是奇蹟,好美!」、「聖母感受到痛苦,所以她哭了」;由於聖母像流淚發生在教宗過世前2天,部分信徒將兩者聯想在一起,視其具有象徵意義的「預兆」。

據了解,類似聖母像流淚現象曾在全球多個地區出現,部分經調查後發現是自然現象,例如毛細現象導致液體會造成滲出。

???????????????? Miracle in Colombia? Statue of Our Lady of Sorrows shedded tears two days before Pope Francis died.



⚡️A viral video claims to show a statue of the Virgin Mary weeping tears during a Good Friday service at St. John Eudes Parish in Aguas Claras, Colombia. The footage,… pic.twitter.com/Wt28y05roa