狂！醫院健檢宣導搭迷因神曲「我更喜歡你」 破70萬人朝聖

熱衷以迷因等題材發文的南基小編，利用以AI軟體結合近日超人氣網路迷因，來製作一部宣導定期到醫院健檢的影片，吸引逾70萬人次朝聖。（圖擷取自「南投基督教醫院」粉專）

2025/04/21 23:07

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期一支日本女團演唱表演片段在網上爆紅，歌詞中提到的「比起XXX，我更喜歡你」，還成為時下最熱門、有著各種二創版本的網路迷因。對此，熱衷以迷因等題材發文的南投基督教醫院粉專小編（簡稱南基小編），將這項迷因結合院方健檢宣導，以AI軟體後製出爆笑宣導短片，吸引逾70萬人次朝聖。

據了解，日本《Love Live!學園偶像計畫》限定組合的3人女團「AiScReam」，今年在舞台上演唱歌曲〈愛♡スクリ～ム！〉的表演片段在網上爆紅。其中，3位偶像被輪流被點名詢問「妳最喜歡什麼？」，3人以舞蹈動作與不同聲線來回答「比起XXX，我更喜歡你」，甜蜜歌詞不僅萌翻粉絲，洗腦弦律與舞蹈更讓各國民眾爭相模仿。

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「南投基督教醫院」粉專今日上午發布一段宣導健康檢查的影片，只見片中有3個年齡層的人類，模仿AiScReam的爆紅表演畫面，分別說出各年齡層去醫院健康檢查時，需要進行哪些檢查項目，最終3人一起說出「如果身體哪裡怪外的，就來健檢中心吧！」，南基小編也在貼文中列出各種身體不適症狀，呼籲民眾千萬不要硬撐。

影片發布不到一天，就吸引高達70多萬人次瀏覽、1.8萬人按讚，「早上起來滑到這個真的好無助」、「小編我去體檢，拜託不要再讓我看到了」、「你把世界變成了黃仁勳想要的樣子」、「很好，這就是最符合星期一的精神狀態」、「有時候我真的懷疑南基小編到底嗑了多少」、「小編應徵這份職缺時，是投履歷表還是病歷表？」、「本來不用健檢，看了這個後突然覺得血壓有點高，應該去檢查一下」。

日本《Love Live!學園偶像計畫》限定組合的3人女團「AiScReam」，今年在舞台上演唱歌曲〈愛♡スクリ～ム！〉的表演片段在網上爆紅。（圖擷取自「LoveLive! - FAN ACCOUNT」YouTube）

3位偶像被輪流被點名詢問喜歡什麼，3人以舞蹈動作與不同聲線來回答「比起XXX，我更喜歡你」，甜蜜歌詞不僅萌翻粉絲，洗腦弦律與舞蹈更成為各國民眾爭相模仿的對象。（圖擷取自@lovelive_official Tiktok，本報合成）

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