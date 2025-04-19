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    日本動物園「實習生袋鼠」出沒 超Q歪頭殺萌翻百萬人

    近期有日本民眾分享，看到一隻年幼的小袋鼠，以睡眼惺忪的「歪頭殺」亮相，萌樣曝光後，瞬間融化一票網友。（圖擷取自@yamazaki2xiang 社群平台「X」）

    近期有日本民眾分享，看到一隻年幼的小袋鼠，以睡眼惺忪的「歪頭殺」亮相，萌樣曝光後，瞬間融化一票網友。（圖擷取自@yamazaki2xiang 社群平台「X」）

    2025/04/19 22:00

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本埼玉縣兒童動物自然公園（埼玉県こども動物自然公園）飼養著世界各地的動物，一群來自澳洲的特有種「東部灰大袋鼠」（オオカンガルー），更是吸引無數遊客朝聖。有日本民眾分享，看到年幼的小袋鼠睡眼惺忪「歪頭殺」亮相，萌樣融化一票網友。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「やまざき2」的日本網友17日分享在埼玉縣兒童動物自然公園拍下的可愛瞬間，一隻年幼東部灰大袋鼠不像其他袋鼠直立站挺，反而一臉睡眼惺忪慵懶看向前方，小腦袋與耳朵還歪向一側，像是不知道上班該做什麼的實習生，偷偷打嗑睡偷懶。

    呆萌畫面吸引上百萬人次瀏覽，眾人紛紛笑說，「太可愛了」、「統一回覆：不可以」、「毛茸茸的耳朵好可愛啊」、「備受關注的公司新進員工」、「牠的表情好像在思考：站在這裡合適嗎？」、「就像熬夜後，第2天被送去上學的小學生」、「我簡直不敢相信這個可愛漂亮的孩子，未來會成為一個肌肉發達的跆拳道運動員」。

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