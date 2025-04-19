減重觀念結合《我獨自升級》 南基醫院迷因式科普笑翻網友

近來南基小編將健康減重宣導與南韓超人氣IP《我獨自升級》結合，創意圖文笑翻一票網友。（圖擷取自@sololeveling_pr 社群平台「X」、「南投基督教醫院」粉專，本報合成）

2025/04/19 20:33

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隸屬彰化基督教醫療財團法人體系的「南投基督教醫院」，官方臉書粉專小編熱衷各種諧音、時事哽、網路迷因等趣味題材，製作科普衛教資訊或院方公告。南基小編近日將健康減重宣導結合南韓超人氣IP《我獨自升級》，創意圖文笑翻一票網友，成功吸引民眾大量轉發。

據了解，南基小編昨（18）日在「南投基督教醫院」粉專發文指出，「你以為少吃就會瘦，其實是在升級肚子等級！？」，並列出民眾減重時常做出的行為，像是「只吃菜」、「喝代餐」與「運動一週1次」，針對這些行為，南基小編直言，「這些減肥『捷徑』，反而讓身體越減越困難…想要真正變輕盈，不是少吃、是『吃對』！」

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南基小編也列出正確的減重注意事項，包含吃飽與吃對、每週至少進行150分鐘中強度運動等，最重要的是「不要自己亂搞」，務必尋求專業協助，避免走入錯誤的減重迷思。最後，南基小編以《我獨自升級》的諧音，來呼籲大眾，「別讓你『以為在瘦』的方式，偷偷讓肚子升級 ，讓我們一起健康升級。」

逗趣圖文不僅笑翻一票網友，也成功吸引各界熱議與轉發，「恭迎健康君主」、「小編獨自整形」、「我沒有系統幫我啊」、「原來是S級獵人『瘦夯塔』」、「小編沒畫到下巴，那可是升級重點」、「我以為我獨痣生疾這個梗會用在痔瘡防治呢」、「松夯塔每天伏地挺身、仰臥起坐、深蹲各100次、長跑10km」。

另有一些網友吐槽南基小編，其發布的爆笑圖文或在其他粉專的留言，時常讓他們誤以為「南投基督教醫院」粉專是非官方的網路迷因社群。事實上，近2年不少網友注意到「南投基督教醫院」粉專經營風格匹變，不僅大增各種幽默逗趣、充斥許多知名迷因的圖文或影片，小編甚至時常「海巡」到其他粉專串門子互動。

值得一提的是，南基小編十分擅長將自己的二次元形象「黃髮且長著落腮鬍的醫師」，巧妙融入各種動漫、電影或迷因中，而且作品範圍非常廣闊，甚至還有日本經典男同志漫畫《不做嗎》、野獸前輩原出處《仲夏夜之淫夢》等特殊迷因哏。另外，南基小編還以AI模仿以熱門網路迷因「回答我！」，製作一部講出所有醫護人員心聲的超人氣短片。

日前有網友在Threads發文感嘆，「如果心情不好就去刷南投基督教醫院的貼文」，吸引破萬人共鳴。對此，南基小編接受《中央社》採訪時坦言，自己受過御宅文化洗禮，最初經營粉專走四平八穩的風格，僅回留言時才使用哏圖，結果粉絲數竟因此開始增加，原本擔憂會被指責不妥，但醫院院長給了他很大的空間，這才讓他得以發揮創意。

南基小編十分擅長將自己的二次元形象「黃髮且長著落腮鬍的醫師」，巧妙融入各種經典動漫作品裡的台詞或場景。（圖擷取自「南投基督教醫院」粉專，本報合成）

不僅如此，電影、迷因或「非常特殊」的迷因哽，也會被南基小編致敬加入各種文宣中。（圖擷取自「南投基督教醫院」粉專，本報合成）

南基小編透露，自己受過御宅文化洗禮，最初經營粉專走四平八穩的風格，僅回留言時才使用哏圖，結果粉絲數竟因此開始增加。（圖擷取自「南投基督教醫院」、「非限制型南基小編」粉專，本報合成）

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