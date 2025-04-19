大阪世博售吉祥物風格「紅藍魷魚絲」 奇葩畫面嚇壞一票人

民眾分享，購買一款鮮豔紅藍配色、號稱以大阪世博吉祥物「脈脈」為造型的魷魚絲，獵奇畫面在網上爆紅。（圖擷取自@itacchiku、@NTTCom_online 社群平台「X」，本報合成）

2025/04/19 17:29

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2025年世界博覽會（日本大阪．關西世博會、Expo 2025 Osaka）13日熱鬧開幕，造型獨特的官方吉祥物「脈脈」（ミャクミャク、Myaku-Myaku）成為許多參觀民眾合影或購買相關商品首選。有民眾分享，買了一款鮮豔紅藍配色、號稱以脈脈為造型的「魷魚絲」，獵奇畫面在網上爆紅。

綜合日媒報導，大阪世博在徵選吉祥物時，怪異卡通外形的脈脈從近2000件參賽作品中脫穎而出；至於它的名稱，則是官方從3.3萬個候選名稱裡選中，據稱發音取自日本擬聲詞，意指「穩步跳動」，反映智慧和創新的連續性，同時有「歷史、傳統、文化與世界的聯繫一『脈』相承」的含意。另外，根據脈脈的設計者指出，它身上的紅色部位，是象徵細胞繁殖、藍色則代表水的流動，連接著人類的永恆脈搏。

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報導指出，脈脈作為大阪世博的官方吉祥物，除了參加各種宣傳活動，也被數計成無數商品來販售，然而它獨特的古怪造型曝光後，引發正反兩極評價。近來社群平台「X」（原推特）名為「なちゅ。@発達親向けハック本出ました」的日本網友，發文分享他在試營運期在商店購買一款與脈脈有關的點心，在網上掀起熱議。

從這名網友分享的這片顯示，他購買的點心名為「脈脈魷魚絲」（ミャクミャクさきいか），不僅與脈脈本尊一樣，擁有鮮豔的紅藍配色，還像是血管般盤根錯節，畫面看起來十分驚悚。原PO吐槽，「關西博覽會是一個可怕的地方，他們將脈脈大人切成碎片，裝袋然後出售」，他還透露魷魚絲的調味雖然「很瘋狂」，但意外不錯吃。

貼文曝光後，吸引逾1000多萬人次朝聖，絕大多數網友都認為這款點心十分詭異，「太可怕了」、「這讓我沒胃口」、「我想看它的成分表」、「它太噁心了，而且色素太豐富」、「從某種意義上來說，世博會崩潰了」、「如果吃了它，身體就會被脈脈接管」、「哇，我不需要它。從顏色來看，它似乎對你的健康有害…」。

另據日媒報導，儘管這款點心的誇張外觀，讓人難以產生吃下去的慾望，但紅色部分是醃薑味，藍色部分是彈珠汽水味，都是大阪的特色之一。

脈脈作為大阪世博的官方吉祥物，成為許多參觀民眾合影留念的熱門首選。（資料照，法新社）

脈脈除了參加各種宣傳活動，也被數計成無數商品來販售。（資料照，法新社）

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