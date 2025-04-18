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    世界首場！美國洛杉磯將舉辦「精子競速賽」

    洛杉磯將舉辦一場前所未見的微觀體育盛事，全球首場「精子競速賽」預計25日在好萊塢守護神劇院（Hollywood Palladium）舉辦。（圖擷自「精子競賽」官網）

    洛杉磯將舉辦一場前所未見的微觀體育盛事，全球首場「精子競速賽」預計25日在好萊塢守護神劇院（Hollywood Palladium）舉辦。（圖擷自「精子競賽」官網）

    2025/04/18 11:31

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕洛杉磯將舉辦一場前所未見的微觀體育盛事，全球首場「精子競速賽」預計25日在好萊塢守護神劇院（Hollywood Palladium）舉辦，由新創公司「精子競賽」（Sperm Racing）主辦。這場賽事不僅標榜趣味性，更希望喚起大眾對男性生育健康的重視。

    綜合外媒報導，來自南加州大學（USC）與加州大學洛杉磯分校（UCLA）的2組代表將各自提供精子樣本，透過顯微鏡鏡頭，在一條長達20公分的微型賽道上展開3場激烈對決。每場比賽將提供逐場評論，現場還會有即時重播、排行榜，以及開放經認可的合作平台進行下注。

    「精子競賽」公司共同創辦人、科技企業家朱艾瑞克（Eric Zhu）在其發表的《精子競賽宣言》提及，「精子競賽不只是精子比賽，儘管很搞笑，它讓人們真正願意討論、追蹤和改善男性的生育能力。」他強調：「健康是一場競賽，每個人都值得在起跑線上擁有機會。」

    朱艾瑞克說，「精子活動力其實可以被測量、追蹤，就像跑步或舉重一樣，可以實際改善。但過去沒有人使它變成人們關心的東西。」

    儘管這場比賽聽來趣味十足，但主辦方強調其背後有重要意義。根據赫茲利亞醫療中心資料指出，由於潛在疾病導致的不孕症病例中，男性不孕症（Male infertility）佔40％。男性不孕可能包括基因突變、荷爾蒙功能障礙、勃起功能障礙、藥物濫用、睪丸長期溫度過高等原因。

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