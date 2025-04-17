逛展驚見電氣石卡「1根小草」 日網驚呼︰超像大蔥化石！

日本民眾參觀礦石展，注意到一顆黃白色礦石內部，卡著形狀像是小草的結晶。（圖擷取自@推特/社群平台「X」）

2025/04/17 20:21

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕礦物在日積月累下，被大自然塑造出各千奇百怪、獨一無二的特殊模樣，令人讚嘆不已，但偶爾也會出現讓人莞爾的逗趣案例。近期有日本民眾參觀礦石展覽，發現一顆黃白色礦石內部，竟卡著形狀像是小草的結晶，令他嘖嘖稱奇，這顆奇石照曝光後，也在網上掀起熱烈討論。

社群平台「X」（前Twitter）名為「green101」的日本網友，13日分享自己去參觀礦石展覽時，偶然發現外型非常有趣的礦石。從照片顯示，一顆全身呈現黃白色、解說版介紹它是「鋰電氣石」（リチア電気石）的礦石，其內部有一處綠白色、神似草類的長方形結晶，讓原PO忍不住笑說，「怎麼看都是大蔥（長ネギ）化石呢。」

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照片曝光後，吸引逾500多萬人次瀏覽，眾人紛紛笑說，「初音的蔥（硬體）」、「炸天婦羅配整根蔥」、「那就叫它初音石吧」、「是古代初音的遺物」、「大蔥鴨的雷屬性進化方向」、「旁邊有挖到大蔥鴨化石嗎？」，也有日本網友表示，莫名想到台灣故宮非常有名的展品「翠玉白菜」與「肉形石」。

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