中國女泡男模店「吃屎還債」超噁畫面曝 嗑整桶喊：好在屎不是我的

中國女去男模店消費沒錢付，竟提出「吃屎還債」驚呆眾人。（擷取自微博）

2025/04/17 20:54

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網路瘋傳一段影片，中國成都女子到男模店消費，沒錢埋單付，沒想到當場提出「吃屎還債」，並在影片中強調是自願的。影片曝光後，引爆眾多網友熱議。

綜合中媒報導，成都女子到男模店消費，當時結帳總金額為1600元人民幣（約新台幣7070元），她卻以「改天再還」為由想要賒帳，與店家定下還款日期，一開始店家想說做開門做生意不想刁難顧客，選擇相信她。到了約定時間女子卻遲遲未付款，更突發奇想與店家協商是否能「吃屎還債」。

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只見影片中，女子聲稱自願「吃屎」，把衛生紙塞住鼻孔，捏住鼻子，手上拿著湯匙一口又一口將「屎」送入口中，邊吃還邊露出反胃感。意外的是，她竟將整桶「屎」吃得乾乾淨淨，後來還說，「好在屎不是我的」，毫不在意周邊親友的看法。

影片引起網友熱論，「你不能看到但你一定要讓你朋友看到」、「現在整個成都都知道了」、「謝謝主播讓我看到如此下飯的影片」、「我看到狂乾嘔 不能只有我看到」、「說真的蠻強的，竟然一口都沒吐出來」。

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