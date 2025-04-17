日本餐廳告示牌「Cold is self．冷是自己」 神翻譯笑翻各國網友

近期有網友分享，看到日本餐廳掛上寫著中、英、日3種語言的告示牌，然而中英文翻譯部分卻與日文毫無關連。（圖擷取自@bonprosoft 社群平台「X」）

2025/04/17 18:16

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多餐廳為接待各國顧客，利用AI工具翻譯菜單、用餐注意事項，但現今機器翻譯技術並非完美無缺，仍不時出現與原意相差甚遠情況。有網友分享，看到日本餐廳掛上寫著中、英、日3種語言告示牌，中英文翻譯部分卻與日文毫無關連，內容更是笑翻多國網友。

社群平台「X」（前Twitter）名為「Yuki Igarashi」的日本網友13日分享某間日本餐廳一張白底黑字告示牌，只見日文部分「お冷はセルフサービスです」（冰開水自助式/自己倒），下方的英文與中文翻譯卻分別寫出「Cold is self 」、「冷是自己」，不僅與日文原意完全無關，也讓人看得一頭霧水。

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PO文一出，除了吸引日本網友熱烈討論，也引起大批外國網友關注與吐槽，「如人飲水，冷暖自知」、「迷惑外國顧客的日式英文」、「中文版本是詩還是謎語？」、「超常看到翻到併軌的中譯」、「日本又創造一個神奇的英語術語」、「天才翻譯看了霧煞煞，看英文也是不懂」、「現在Google翻譯也不會翻譯成這樣啊！XD」。

另有網友利用各種翻譯工具，將「お冷はセルフサービスです」翻譯出成中英文使用者，能順利理解日文原意的詞句。還有網友笑說，照片中的翻譯雖然與原意不同，但至少沒出現很糟糕、近乎18禁的情況，像是日本國民美食「ぶっかけうどん」（醬汁/半湯烏龍麵），時常被中文使用者抱怨，被翻譯工具翻成「顏射烏龍麵」。

cold is self pic.twitter.com/BEBz9Wc0Bp — Yuki Igarashi （@bonprosoft） April 13, 2025

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