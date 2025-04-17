巧克力電池＋會動小熊軟糖！世界首款「可食用機器人」世博會爆紅

在日本大阪舉行的2025年世界博覽會上，一款名為「RoboCake」的可食用機器人蛋糕在瑞士館亮相，憑藉結合科技與甜點的創新設計，吸引眾多參觀者目光。（圖翻攝自X/@DFloreano）

2025/04/17 15:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在日本大阪舉行的2025年世界博覽會上，一款名為「RoboCake」的可食用機器人蛋糕在瑞士館亮相，憑藉結合科技與甜點的創新設計，吸引眾多參觀者目光。這款蛋糕不僅能吃，還具備互動表演功能，顛覆大眾對於食物與機器的傳統想像。

綜合外媒報導，RoboCake 是歐盟資助的 RoboFood 計畫成果之一，由瑞士洛桑聯邦理工學院（EPFL）智慧系統實驗室、義大利理工學院（IIT）以及洛桑餐飲學院（EHL）的科學家與糕點師共同研發，旨在探索機器與食物融合的未來可能。

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外型上，RoboCake是一座典雅的三層結婚蛋糕，但蛋糕中央有兩個完全可食用且具活動功能的泰迪熊機器人。這兩個泰迪熊由明膠、糖漿與食用色素製成，內部內建氣動系統。當空氣灌入特定通道時，它們的頭部與手臂會擺動，如同跳舞般生動。根據EPFL說明，這些泰迪熊柔軟香甜，味道類似石榴軟糖。

蛋糕上還裝飾著LED蠟燭，其電力來源則是由義大利理工學院研發的可食用電池。這款被稱為「世界首個可食用可充電電池」的創新技術，以維生素B2、槲皮素、活性碳與黑巧克力組成。據介紹，食用這種電池時，起初會嚐到巧克力的濃郁香味，接著感受到電解質帶來的微酸感。

這項跨領域創作由智慧系統實驗室主任弗洛雷亞諾（Dario Floreano）領軍，他邀請獲得法國最佳工匠（MOF）頭銜的糕點主廚布通內（Julien Boutonnet）合作，共同實現將精密工程技術與美味口感結合的願景。

布通內的挑戰在於兼顧科技呈現與食用體驗。他表示，這款蛋糕必須能完整呈現互動效果，同時保留甜點該有的質地與風味。最終成果是一道融合科技、表演性與味覺享受的甜品。

RoboCake的應用潛力也受到科學界關注。研究團隊指出，未來可食用機器人可望用於特殊場景，例如在災區運送食物與藥物，或幫助吞嚥困難者補充營養；甚至能內建感測器，用來監測食物新鮮度。

此外，這類互動型食物也可能改變人們的飲食習慣。弗洛雷亞諾認為，當食物變得更智能、具表演性，人們與食物互動的節奏將放慢，進而有助於減少暴飲暴食與浪費。他說：「當食物變得特別，人們就會更珍惜它。」

???? ???? Dans le cadre du projet européen @robo_food, une équipe de l'EPFL, @EHLnews et @IITalk a créé RoboCake, un gâteau de mariage robotisé présentant les dernières avancées en matière de robots comestibles et d’alimentation robotisée.



En savoir plus: https://t.co/uC62PraCRC pic.twitter.com/T5a14mhh4z — EPFL （@EPFL） April 14, 2025

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