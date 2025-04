巧克力電池＋會動小熊軟糖！世界首款「可食用機器人」世博會爆紅

2025/04/17 15:11

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕在日本大阪舉行的2025年世界博覽會上,一款名為「RoboCake」的可食用機器人蛋糕在瑞士館亮相,憑藉結合科技與甜點的創新設計,吸引眾多參觀者目光。這款蛋糕不僅能吃,還具備互動表演功能,顛覆大眾對於食物與機器的傳統想像。

綜合外媒報導,RoboCake 是歐盟資助的 RoboFood 計畫成果之一,由瑞士洛桑聯邦理工學院(EPFL)智慧系統實驗室、義大利理工學院(IIT)以及洛桑餐飲學院(EHL)的科學家與糕點師共同研發,旨在探索機器與食物融合的未來可能。

請繼續往下閱讀...

外型上,RoboCake是一座典雅的三層結婚蛋糕,但蛋糕中央有兩個完全可食用且具活動功能的泰迪熊機器人。這兩個泰迪熊由明膠、糖漿與食用色素製成,內部內建氣動系統。當空氣灌入特定通道時,它們的頭部與手臂會擺動,如同跳舞般生動。根據EPFL說明,這些泰迪熊柔軟香甜,味道類似石榴軟糖。

蛋糕上還裝飾著LED蠟燭,其電力來源則是由義大利理工學院研發的可食用電池。這款被稱為「世界首個可食用可充電電池」的創新技術,以維生素B2、槲皮素、活性碳與黑巧克力組成。據介紹,食用這種電池時,起初會嚐到巧克力的濃郁香味,接著感受到電解質帶來的微酸感。

這項跨領域創作由智慧系統實驗室主任弗洛雷亞諾(Dario Floreano)領軍,他邀請獲得法國最佳工匠(MOF)頭銜的糕點主廚布通內(Julien Boutonnet)合作,共同實現將精密工程技術與美味口感結合的願景。

布通內的挑戰在於兼顧科技呈現與食用體驗。他表示,這款蛋糕必須能完整呈現互動效果,同時保留甜點該有的質地與風味。最終成果是一道融合科技、表演性與味覺享受的甜品。

RoboCake的應用潛力也受到科學界關注。研究團隊指出,未來可食用機器人可望用於特殊場景,例如在災區運送食物與藥物,或幫助吞嚥困難者補充營養;甚至能內建感測器,用來監測食物新鮮度。

此外,這類互動型食物也可能改變人們的飲食習慣。弗洛雷亞諾認為,當食物變得更智能、具表演性,人們與食物互動的節奏將放慢,進而有助於減少暴飲暴食與浪費。他說:「當食物變得特別,人們就會更珍惜它。」

???? ???? Dans le cadre du projet européen @robo_food, une équipe de l'EPFL, @EHLnews et @IITalk a créé RoboCake, un gâteau de mariage robotisé présentant les dernières avancées en matière de robots comestibles et d’alimentation robotisée.



En savoir plus: https://t.co/uC62PraCRC pic.twitter.com/T5a14mhh4z