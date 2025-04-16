百年首見！「神祕深海霸主」現蹤南極 活體影像曝光

科學家近日首度在南極洲附近海域拍攝到活體巨型烏賊，這是人類近一世紀以來，首度在其自然棲息地目睹這種神祕深海生物的身影。（圖翻攝自youtube/@scientificamerican）

2025/04/16 11:14

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕科學家近日首度在南極洲附近海域拍攝到活體巨型烏賊（colossal squid），這是人類近一世紀以來，首度在其自然棲息地目睹這種神祕深海生物的身影。

據外媒綜合報導，施密特海洋研究所（Schmidt Ocean Institute）研究團隊今年三月在南大西洋南桑威奇群島一帶海面下近 2000 英尺（約609公尺），運用遠端操作的水下機器人捕捉到這段珍貴影像。令人意外的是，現身鏡頭中的並非成體，而是一隻僅約一英尺長（約30公分）的巨型烏賊幼體。

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奧克蘭理工大學副教授博爾斯塔德（Kat Bolstad）證實，這是百年來首度在野外觀察到活生生的巨型烏賊，意義非凡。她表示，這種生物是地球上真正的「深海巨獸」之一，棲息於人類難以觸及的原始海域中。

研究船「法爾科」（Falkor （too））號上的科學家最初並未察覺這段影像的學術價值。探險隊首席科學家、英國艾塞克斯大學的泰勒（Michelle Taylor）回憶：「當下我們只是覺得這生物很美、很奇特，所以順手拍了下來，之後便繼續海底探索任務。」直到幾日後與玻璃烏賊專家聯繫，團隊才意識到這次發現的科學意義。

獨立玻璃烏賊專家埃文斯（Aaron Evans）指出，這次捕捉到中等大小的巨型烏賊幼體，填補了其成長歷程中的重要空白。博爾斯塔德補充說，雖然科學界知道這些生物出生時極小，並掌握部分成體標本，但對其幼年到成年的發育過程仍所知甚少。她表示，巨型烏賊之所以能長年避開人類目光，可能與牠們擁有極大且敏銳的眼睛有關，能在研究裝備接近前就提前逃離，或選擇靜止不動以躲避探測。

巨型烏賊與常被混淆的大王魷魚（giant squid）並非同種。儘管大王魷魚體型更長，但巨型烏賊體格更為粗壯，重量可達1100磅（約498公斤），是目前已知最重的無脊椎動物。兩者棲息地也不同，巨型烏賊多分布於南極深海，而大王魷魚則棲息在熱帶與溫帶水域。

本次南極海底任務中，研究團隊還發現多種罕見生物，包括帶有寄生附肢的長尾鱈魚、造型奇特的海葵、肉食性海綿以及外型獨特的深海珊瑚，進一步拓展了人類對這片神祕深海世界的理解。

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