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    西班牙漁民捕獲「6.7公尺海中巨獸 」 專家揭真面目︰瀕危姥鯊

    西班牙漁民日前意外捕獲一條長達22英尺（約6.7公尺）、遭纏漁網住受困的巨大瀕危物種「姥鯊」。（圖擷取自「Seaspiracy」臉書粉專，本報合成）

    西班牙漁民日前意外捕獲一條長達22英尺（約6.7公尺）、遭纏漁網住受困的巨大瀕危物種「姥鯊」。（圖擷取自「Seaspiracy」臉書粉專，本報合成）

    2025/04/15 14:49

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位在西班牙東北部的加泰隆尼亞（Catalonia），當地漁民日前意外捕獲一條長達22英尺（約6.7公尺）、遭纏漁網住受困的巨大鯊魚，吸引大批民眾圍觀。漁民將鯊魚拖上岸前，通報海洋生物基金會（CRAM）派人來確認，到場專家立即認出這條巨獸的真面目，是海中瀕危物種「姥鯊」（Basking shark）。

    綜合外媒報導，根據捕獲到這條姥鯊的漁民說法，這條鯊魚原本試圖從漁網裡逃脫，卻因此被漁網緊緊纏住，最終在受困不久後死亡。由於漁民先前從未看過這種異常巨大的生物，自己也並非有意去捕抓牠，於是馬上通報CRAM，再將這條巨獸慢慢運送到距離巴塞隆納東北部約2小時車程的塞爾瓦港（Port de la Selva）。

    CRAM專家到場進行調查，確認這條巨獸是一條雌性姥鯊，在聽完漁民的捕獲過程後，確認漁民並未做出任何違反相關法規的行為，後續將針對這隻姥鯊採集樣本，以進一步了解牠的狀況。CRAM專家也指出，姥鯊已被國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危物種，也是現今地球上第2大的魚類、地中海域中最大的魚類。

    報導指出，姥鯊主要以浮游生物為食，成年後體重可達6噸、體長則可達12公尺，儘管姥鯊體型龐大又有著一張恐怖大嘴，過去常被水手或漁民誤認為海中的神祕怪物，但其實牠的個性相當溫和且不具備攻擊性。然而，姥鯊繁殖率不高、移動速度很緩慢，加上被人類過度捕撈，導致野生姥鯊在的數量正在急遽銳減中。

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