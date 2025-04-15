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    檢舉貨車違停 竟遭「喪禮用跑馬燈」反控吃飽太閒

    有網友表示，住家旁經常違停紅線的大貨車遭檢舉後，竟原地留下喪禮用的跑馬燈，並在上面留下「檢舉達人，吃飽太閒」等言論。（圖翻攝自臉書）

    有網友表示，住家旁經常違停紅線的大貨車遭檢舉後，竟原地留下喪禮用的跑馬燈，並在上面留下「檢舉達人，吃飽太閒」等言論。（圖翻攝自臉書）

    2025/04/15 11:02

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕遵守交通規則是現代人用路的基本原則，卻有人不滿違規被檢舉反過來怒嗆檢舉人。日前有網友控訴，住家旁經常違停紅線的大貨車遭檢舉後，竟原地留下喪禮用的跑馬燈，並在上面留下「檢舉達人，吃飽太閒」等言論，讓原PO感到傻眼，上網發文求助如何解決。

    有網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，住家旁的紅線長期有大貨車違規停車，造成街訪鄰居的困擾，某次終於看到他們被警察連續開單，沒想到事後對方竟在原地設置喪禮用的跑馬燈，並留下「檢舉達人，你是吃飽太閒還是家庭不美滿」、「心理有問題要去看醫生，不要一直找鄰居麻煩」，讓原PO直呼看不下去，並補充自己曾將機車暫時停在對方公司的騎樓下，結果過沒多久就發現車子被移動，還被貼上「非本棟住戶請勿停車在此」的紙條。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「他們違停一次就檢舉一次，我倒想看看他們有幾個跑馬燈可以擺」、「像這種違規慣犯一般自己心理有問題都不知道」、「要求派出所加強巡邏這一帶，反正他們不爽可以找里長要求改白線看看」。但也有疑似該名店家的網友回覆，承認紅線違停是錯誤的，可話鋒一轉，反指控貨車一停下上貨就有人馬上通報警察，店家完全做不了生意，與鄰居協調無果後，才使用跑馬燈試圖溝通。

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