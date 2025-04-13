太空「釀」的味噌！風味略帶堅果烘焙 口感獨特

研究人員品嚐三種味噌，比較太空版（圖中編號 861）與地球版的風味。（圖取自iScience期刊）

2025/04/13 10:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕國際太空站（ISS）成功釀製味噌！這項於《iScience》期刊發表的突破性研究顯示，傳統日式調味品味噌不僅能在太空環境中發酵，其風味與地球版相似，還帶有獨特的堅果與烘焙香氣。這項發現為太空人長期任務的飲食多樣性開啟新可能，並揭示微生物在太空中的適應力。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，研究由丹麥技術大學與麻省理工學院媒體實驗室（MIT Media Lab）合作進行，探索微重力與高輻射環境如何影響微生物發酵。味噌是以鹽麴發酵蒸煮大豆製成，研究團隊好奇太空環境是否會改變微生物生長與代謝，進而影響發酵結果。共同作者埃文斯（Joshua D. Evans）表示：「低地軌道的特殊條件可能重塑微生物行為，我們希望了解其對食物發酵的影響。」

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2020年3月，研究人員將一份「預備味噌」送往國際太空站，進行30天發酵後運回地球。同時，團隊在美國麻州劍橋（Cambridge）與丹麥哥本哈根製作對照組味噌，並以環境感測器監控溫度、濕度、壓力與輻射等條件。分析結果顯示，太空味噌成功發酵，但其細菌群落與地球版本有所不同。

共同作者科布倫茨（Maggie Coblentz）表示，這項發現證明微生物群落能在太空中蓬勃發展。她強調，國際太空站並非如想像中那般無菌，其活躍的微生物生態也促使人們反思，將地球生命引入外星環境所衍生的生物倫理議題。

在風味測試中，太空味噌與地球味噌的香氣化合物與胺基酸組成高度相似，皆具備味噌特有的鹹鮮（umami）特色。品嚐者一致認為太空味噌風味更濃郁，帶有明顯的烘焙與堅果香。研究團隊認為，這可能源於太空環境對微生物代謝的微妙影響。

項研究融合微生物學、風味化學、感官科學與社會文化觀點。埃文斯指出：「我們探討生命在太空中的演變，有助提升太空人長期任務的福祉。」科布倫茨則表示，食物是研究太空社會結構的切入點，可引發關於家務勞動價值及太空系統設計的討論，影響誰能參與及如何體驗太空探索。

未來，這項成果可能催生新的烹飪形式，豐富太空中的飲食與文化多樣性，為人類探索宇宙增添一抹獨特滋味。

送上國際太空站進行發酵前的味噌原料真空包裝。（圖取自iScience期刊）

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