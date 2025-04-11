哇！英國17歲少年手繪1300頁翻頁書 創下金氏世界紀錄

17歲少年巴金用手繪方式製作一本長達1300頁的翻頁書，成功創下「手繪翻頁書頁數最多」的金氏世界紀錄。（圖擷自金氏世界紀錄官網）

2025/04/11 14:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國17歲少年巴金（Max Budgen）以獨特的藝術才華，利用手繪方式製作一本長達1300頁的翻頁書，成功創下「手繪翻頁書頁數最多」的金氏世界紀錄。

綜合外媒報導，金氏世界紀錄官網10日公布，來自城鎮彼得斯菲爾德（Petersfield）17歲麥克斯的作品名為《雷霆襲擊》（Thunder Strikes），他表示整個創作過程耗時3週左右，並在多個地點進行繪製。麥克斯說，「這次挑戰持續好幾天。我會坐在桌前、學校裡或火車上，一邊思考一邊繪畫。」

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麥克斯指出，「翻頁書通常是短小精悍且充滿趣味的敘事，當我畫到第500頁時，確實感到有些乏味且靈感枯竭。不過，我提醒自己，世界紀錄本來就不容易達成，所以我堅持下去。」

麥克斯回憶，手繪到達第1000頁時的感受更是令人難以置信，「我從未想過自己能走到這一步。」整個創作過程雖然艱辛，然麥克斯表示幽默感和樂觀心態幫助他度過了困難。「當事情出錯時，我試著看到事情的光明面，這讓我能夠繼續前進。」

對於有志破紀錄的年輕人，麥克斯建議，若你想在成年之前成為世界紀錄保持者，你必須具備毅力。承諾和堅持是成功的關鍵。

17歲少年巴金創下「手繪翻頁書頁數最多」的金氏世界紀錄。（圖擷自「GWR KIDS」YouTube頻道、本報合成）

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