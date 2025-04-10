日本畫家笑稱「櫻花教我這麼畫」 寫生成品驚豔百萬人

近來日本一名畫家發文分享，他去戶外賞櫻兼寫生，正當他煩惱該如何描繪眼前的美景時，注意到櫻花的倒影出現在白紙上，像是希望他「這麼畫」般。（圖擷取@RiusukeFukahori 社群平台「X」）

2025/04/10 23:14

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本浪漫賞櫻季到來，有日本畫家發文說，他去賞櫻寫生，正當煩惱如何描繪眼前美景時，注意到櫻花倒影出現在白紙上，像是希望他「這麼畫」般，順手拍下這幅「成品」，光影交錯的美麗畫面驚豔百萬網友朝聖。

社群平台「X」（前Twitter）名為「深堀 隆介Riusuke」的日本畫家昨（9）日發文說，他趁著天氣晴朗帶著繪畫本外出寫生，選定盛開的櫻花寫生，正當思考如何描繪它時，看到枝頭上的櫻花輪廓透過太陽光照射，影子清晰倒映在白紙上，彷彿櫻花樹聽到他的煩惱，教他如何描繪2025年的春天。

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畫面曝光後，吸引270多萬人次瀏覽，網友紛紛驚嘆，「影子好美阿」、「這已經是完美的藝術了」、「皮影戲也是一種藝術形式」、「這稱為『櫻影』應該沒問題」、「與日本櫻花相關的一切都是藝術」、「這是春季櫻花與日光交織而成的『影繪』」、「當畫家說在白色畫布上畫的東西，看起來像是漂浮的時候，就是指這個意思」。

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