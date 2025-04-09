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    奇蹟視角！日本藝人宣傳大阪萬博 拍到「天降巨大布丁」

    日本藝人兼YouTuber伊澤拓司為世博會宣傳，意外拍到一張像是「天降巨大布丁」的照片。（圖擷取自@tax_i_ 社群平台「X」）

    日本藝人兼YouTuber伊澤拓司為世博會宣傳，意外拍到一張像是「天降巨大布丁」的照片。（圖擷取自@tax_i_ 社群平台「X」）

    2025/04/09 22:41

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2025年世界博覽會（日本大阪・關西世博會、Expo 2025 Osaka）13日開幕，主辦方在活動開始前，邀請各領域知名人士協助宣傳，在網上掀起熱烈討論。近來日本藝人兼YouTuber伊澤拓司，受邀為世博會進行宣傳，未料他拍出一張像是「天降巨大布丁」的照片，讓話題瞬間被大批網友歪樓。

    從日本東大畢業、被譽為「猜謎王」的伊澤拓司，5日受邀前往大阪世博會現場直播，事後他在社群平台「X」（前Twitter）分享一張照片，為設置在世博會大廳現場、有著一塊巨大黃金色屋頂的圓形劇場「Shine Hat」（シャインハット），伊澤拓司還貼文幽默表示，「天空中突然裂開一個洞，接著有某種令人驚奇的東西從天而降。」

    不僅如此，伊澤拓司還向粉絲與網友們發起名為「シャインハットチャレンジ」的挑戰，請大家一起使用巧妙的拍攝方式，讓這座場館變得像是天空裂出一個洞口。此外，伊澤拓司笑說，當初負責製作Shine Hat的設計師，可能從未想會出現這種拍攝角度。

    照片曝光後吸引近550萬人次瀏覽，網友們更寫下各種與挑戰無關的歪樓留言，「滿滿的金針菇」、「SCP︰天將清湯了」、「從天而降的大布丁」、「餐桌上的金黃色布丁」、「它看起來像一個UFO」、「從異次元空間傳送過來的布丁？」、「令人驚豔的視覺錯覺，超像布丁呢」、「大概是當我吃壞肚子的時候，馬桶水的視角」。

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