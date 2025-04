英國渣男出軌被2鸚鵡「告密」 女友火速分手帶寵物遠離

2025/04/09 15:19

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕英國一名渣男長期背著同居女友偷吃劈腿,甚至將外遇對象帶到家中幽會,這名渣男自以為做的神不知鬼不覺,未料出軌行徑全被家中的一對寵物鸚鵡看在眼裡。2隻鸚鵡跟女友互動時,脫口講出渣男給外遇對象的暱稱,揭露了渣男偷吃的消息,讓女友氣得立即和渣男分手,並帶著2隻鸚鵡一起迎接新生活。

根據英國《太陽報》報導,目前與寵物一起住在英國的女子凱(Kay),日前分享自己2020年逮到前男友高文(Gavin)偷吃的證據,全都要歸功於她的寵物長尾鸚鵡「Kiwi」和「Tiki」。凱提到,她與男友同居後,從鳥類照顧中心收養了這對小鸚鵡,男友非常喜歡牠們,甚至會每天訓練牠們說話,讓牠們學會很多單詞。

直到某天,凱在寵物鸚鵡嘴裡聽到「寶貝」這個詞,由於她與男友在家裡從來不會這樣互相稱呼對方,因此立即開始研究「Tiki」是如何學到這個詞。與此同時,凱也觀察到男友開始背著她用手機發送訊息給別人,又在一次萬聖節派對中,朝某位年輕女性投以非比尋常的關注眼神,綜合家中寵物出現的不尋常反應,讓她頓時起疑。

過了一陣子,凱因身體不適提前下班回家休息,結果在門口發現一雙她不認識的女鞋,接著就在臥室內看到男友與當時參加萬聖節派對的女子。一起赤裸裸地躺在床上,讓她氣得當場離開現場,並在一週後與男友分手。凱表示,她在分手時帶走「Kiwi」和「Tiki」,因為有牠們,才讓她從一段不值得的戀情中清醒。

