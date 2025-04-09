英國渣男出軌被2鸚鵡「告密」 女友火速分手帶寵物遠離

英國一名渣男長期背著同居女友偷吃劈腿，甚至將外遇對象帶到家中幽會，這名渣男自以為做的神不知鬼不覺，未料出軌行徑全被家中的一對寵物鸚鵡看在眼裡。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，法新社）

2025/04/09 15:19

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名渣男長期背著同居女友偷吃劈腿，甚至將外遇對象帶到家中幽會，這名渣男自以為做的神不知鬼不覺，未料出軌行徑全被家中的一對寵物鸚鵡看在眼裡。2隻鸚鵡跟女友互動時，脫口講出渣男給外遇對象的暱稱，揭露了渣男偷吃的消息，讓女友氣得立即和渣男分手，並帶著2隻鸚鵡一起迎接新生活。

根據英國《太陽報》報導，目前與寵物一起住在英國的女子凱（Kay），日前分享自己2020年逮到前男友高文（Gavin）偷吃的證據，全都要歸功於她的寵物長尾鸚鵡「Kiwi」和「Tiki」。凱提到，她與男友同居後，從鳥類照顧中心收養了這對小鸚鵡，男友非常喜歡牠們，甚至會每天訓練牠們說話，讓牠們學會很多單詞。

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直到某天，凱在寵物鸚鵡嘴裡聽到「寶貝」這個詞，由於她與男友在家裡從來不會這樣互相稱呼對方，因此立即開始研究「Tiki」是如何學到這個詞。與此同時，凱也觀察到男友開始背著她用手機發送訊息給別人，又在一次萬聖節派對中，朝某位年輕女性投以非比尋常的關注眼神，綜合家中寵物出現的不尋常反應，讓她頓時起疑。

過了一陣子，凱因身體不適提前下班回家休息，結果在門口發現一雙她不認識的女鞋，接著就在臥室內看到男友與當時參加萬聖節派對的女子。一起赤裸裸地躺在床上，讓她氣得當場離開現場，並在一週後與男友分手。凱表示，她在分手時帶走「Kiwi」和「Tiki」，因為有牠們，才讓她從一段不值得的戀情中清醒。

My cheating boyfriend was caught out after the PARROT gave him away https://t.co/sOo3PHcea4 — Fabulous （@Fabulousmag） April 7, 2025

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