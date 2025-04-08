樹林遭野火燒焦「仍綻放櫻花」 強韌生命力掀起日網熱議

日本岡山縣居民避難期間，目睹一處被森林野火燒成焦黑的櫻花樹林，仍綻放出非常美麗的櫻花，對此驚嘆不已，畫面曝光後也在網上掀起熱議。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

2025/04/08 22:11

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本從今年2月起，在岩手、岡山、愛媛、宮崎等縣市，連續爆發大規模森林野火，雖然火勢已被撲滅，但延燒面積超過數百公頃，重創當地自然生態。日媒指出，有岡山縣居民避難期間，目睹一處被野火燒成焦黑的櫻花樹林，仍綻放出非常美麗的櫻花，對此驚嘆不已，畫面曝光後也在網上掀起熱議。

綜合日媒報導，岡山縣岡山市南部在今年3月23日爆發「史上最嚴重大森林野火」，火勢因風勢助長，持續燃燒數日，直到同月28日才受到控制，目前滅火工作仍在進行中。警消指出，仍在繼續確認森林中是否還有殘留餘燼，避免野火再度復燃。

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報道指出，位在岡山市南部的阿津地區，也受到森林大火波及，當地植物慘遭燒毀或被燒成黑漆漆的模樣。不過當地居民在避難期間，路過一處櫻花樹林時，發現這些櫻花樹雖然受到大火波及，導致樹幹被燒成焦黑的模樣，但是它們的樹枝仍隨著春天到來，綻放出滿滿的粉嫩櫻花，讓居民深受感動，同時祈禱眾人能早日恢復正常生活。

罕見畫面曝光後，也引起許多日本網友關注，「感受強大的生命力」、「大自然的力量總是令人驚嘆」、「這是大自然的再生力量和奇蹟」、「讓我想起了《魔法公主》的結局」、「美麗的櫻花與燒成焦荒地獄般的景觀，顯得格格不入」、「無論面臨何種困難，它們都以如此堅強的毅力進行戰鬥，人類需要向它們好好學習」。

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