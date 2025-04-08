全英首例！25年研究迎奇蹟 無子宮女移植姊姊子宮後誕下女嬰

英國完成首例子宮移植後成功生育案例，36歲的葛瑞絲·戴維森在接受親姐姐捐贈子宮後，順利產下女嬰，為無子宮女性帶來全新希望。（圖翻攝自X/@music4everrrrrr）

2025/04/08 10:34

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國完成首例子宮移植後成功生育案例，36歲的葛瑞絲·戴維森（Grace Davidson）在接受親姐姐捐贈子宮後順利產下女嬰，為無子宮女性帶來全新希望。

綜合外媒報導，戴維森於2023年接受姐姐艾咪·普迪（Amy Purdie）捐出的子宮，並在數月後成功懷孕。今年2月27日，她在倫敦夏洛特女王與切爾西醫院剖腹產下一名體重2.04公斤的女嬰，取名為艾美·伊莎貝爾（Amy Isobel Davidson），以紀念她的捐贈者與姐姐。她感性表示：「當我第一次抱起女兒時，簡直不敢相信這是真的，這是我和丈夫收到的最棒禮物。」

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戴維森在青春期時被診斷出罹患罕見的梅耶－羅基坦斯基－庫斯特－豪瑟綜合症（MRKH），導致先天沒有子宮。儘管如此，她的卵巢功能正常，因此在接受移植前，與丈夫安格斯（Angus）透過試管嬰兒療程成功製造了7個冷凍胚胎。

這場具指標意義的手術由英國子宮移植計畫領導者奎羅加醫師（Isabel Quiroga）與史密斯教授（Richard Smith）聯手執行。史密斯為此研究投入25年時間，他感性表示：「經過長年努力終於迎來一個健康寶寶，這是難以置信的突破，令人動容。」

普迪已有兩名女兒，她形容看到妹妹成為母親是一種「絕對的喜悅」，她為此所付出的一切都是值得的。胚胎植入手術由生育專家瓊斯醫師（Ben Jones）負責。他表示：「當我植入那個胚胎時，心中就懷抱著奇蹟，而今天，這個奇蹟就在葛瑞絲懷中。這是科學、韌性與母愛信念的勝利。」

全球至今已有超過百例子宮移植案例，據信至少誕生50名嬰兒。首宗成功分娩案例為2014年瑞典的個案，此次為英國首度成功。移植的子宮通常可維持約五年，足以支持兩次懷孕。戴維森表示希望再生一胎，醫療團隊也認為現階段的移植子宮可支持她第二次懷孕。

目前英國國民保健署（NHS）尚未為該項技術提供經費補助。史密斯教授期盼這起成功案例能促使政策改變。他創立的慈善組織「英國子宮移植」（Womb Transplant UK）目前已完成一例活體捐贈與三例來自已故捐贈者的移植手術。

活體子宮移植的醫療費用約為3萬英鎊（約新台幣126萬元），摘除手術額外需支付5000英鎊。試管嬰兒的費用需自費，但一旦成功懷孕，NHS便會承擔孕期與嬰兒的照護支出。目前該慈善機構已獲得10例已故捐贈與5例活體捐贈的授權，正推動更多案例。

史密斯教授強調，希望所有接受子宮移植的女性，都能實現成為母親的夢想，為那些先天無子宮或因病失去子宮的女性帶來新希望。

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