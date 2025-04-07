網友腦洞大開發明「超省空間靈骨塔」引熱議

一名網友提議將骨灰壓縮，讓其形似網路儲存伺服器（NAS），將一家人的骨灰放置在同個塑膠容器裡，省去許多空間。（圖擷取自Dcard）

2025/04/07 21:24

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕現今多數人都將祖先的骨灰放置於靈骨塔，每年固定時間去祭祀，相較過去的掃墓掛紙已省去許多空間，在整理上也輕鬆許多。不過，近日一名網友腦洞大開，突發奇想表示，希望日後可以把骨灰做成硬碟的形式，把家人濃縮在一個小的塑膠盒裡，藉此省去放置骨灰罈的空間。有趣的想法，讓網友直呼「超棒的概念！」。

一名網友在Dcard上發文表示，近日清明期間在想，如果把骨灰用高壓壓模，外部再用環氧樹酯包覆，把骨灰做成一塊一塊如同硬碟一樣，像網路儲存伺服器（NAS）一樣一格一格的放進塑膠容器裡，似乎可以省去許多空間，也讓整體外觀看起來更協調及美觀。

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此文一出，湧入大批網友留言，網友們紛紛讚同這樣的點子，「這概念很好，但就比較挑戰長輩的思維」、「我覺得很棒！但有點怕搬家時候用丟」、「感覺可以先做寵物的」。也有網友開玩笑表示「再多一點就可以拿來玩骨牌了」、「蠻好看的，有客人來作客還可以介紹家裡的長輩」。

也有網友延伸概念表示「我建築系的，我推薦把它做成磚頭，砌成房子住在裡面，一家人就更整齊了」。

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