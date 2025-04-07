為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    網友腦洞大開發明「超省空間靈骨塔」引熱議

    一名網友提議將骨灰壓縮，讓其形似網路儲存伺服器（NAS），將一家人的骨灰放置在同個塑膠容器裡，省去許多空間。（圖擷取自Dcard）

    一名網友提議將骨灰壓縮，讓其形似網路儲存伺服器（NAS），將一家人的骨灰放置在同個塑膠容器裡，省去許多空間。（圖擷取自Dcard）

    2025/04/07 21:24

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕現今多數人都將祖先的骨灰放置於靈骨塔，每年固定時間去祭祀，相較過去的掃墓掛紙已省去許多空間，在整理上也輕鬆許多。不過，近日一名網友腦洞大開，突發奇想表示，希望日後可以把骨灰做成硬碟的形式，把家人濃縮在一個小的塑膠盒裡，藉此省去放置骨灰罈的空間。有趣的想法，讓網友直呼「超棒的概念！」。

    一名網友在Dcard上發文表示，近日清明期間在想，如果把骨灰用高壓壓模，外部再用環氧樹酯包覆，把骨灰做成一塊一塊如同硬碟一樣，像網路儲存伺服器（NAS）一樣一格一格的放進塑膠容器裡，似乎可以省去許多空間，也讓整體外觀看起來更協調及美觀。

    此文一出，湧入大批網友留言，網友們紛紛讚同這樣的點子，「這概念很好，但就比較挑戰長輩的思維」、「我覺得很棒！但有點怕搬家時候用丟」、「感覺可以先做寵物的」。也有網友開玩笑表示「再多一點就可以拿來玩骨牌了」、「蠻好看的，有客人來作客還可以介紹家裡的長輩」。

    也有網友延伸概念表示「我建築系的，我推薦把它做成磚頭，砌成房子住在裡面，一家人就更整齊了」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播